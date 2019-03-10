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На Донбассе произошло три обстрела, без потерь

На второй день перемирия боевики применили тяжелое вооружение.

На Донбассе произошло три обстрела, без потерь
Фото: Макс Левин

За минувшие сутки, 9 марта, российские оккупационные войска трижды нарушили "режим тишины" на Донбассе, два раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник обстреливал позиции наших войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции из минометов калибра 120 мм в районе Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела подразделений украинских войск: в районе Попасной и в пределах участка разведения сторон вблизи Станицы Луганской.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

С начала текущих суток обстрелов не зафиксировано.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отмечают в штабе.

Напомним, 8 марта на Донбассе началось новое перемирие. Оно продержалось всего 10 часов, но утренний обстрел у Крымского стал единственным за сутки, боевики использовали там стрелковое оружие.

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