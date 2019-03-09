Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Юлия Тимошенко - гость программы KishkiNa
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
Китай предоставил компании Tesla кредит на $521 миллион на завод в Шанхае
УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
УЕФА официально отметил один эпизод из матча "Челси" – "Динамо"
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (добавлены фото)
В Киеве прошел Марш женщин, не обошлось без столкновений (добавлены фото)
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Тимошенко в случае победы обещает закрыть все аэропорты после второго тура
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Солнечные панели First Solar на 19,9% прибыльнее кремниевых аналогов (полевые испытания)
Чорновол получила орден "За мужество"
Чорновол получила орден "За мужество"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
Тимошенко: "Я не думаю, что нужно что-то делать с Владимиром Зеленским"
"Капитан Марвел": Just a Girl
"Капитан Марвел": Just a Girl
ГлавнаяОбществоВойна

Боевики возобновили обстрелы из минометов уже на второй день перемирия

Обстрелы произошли возле Лебединского и Крымского.

Боевики возобновили обстрелы из минометов уже на второй день перемирия
Фото: facebook.com/ato.news

С начала суток на Донбассе произошло два обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований. Потерь среди Вооруженных сил Украины нет.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба Операции объединенных сил.

Из минометов 120-го калибра обстреляли украинских военных в районе населенного пункта Лебединское.

Также из минометов 120-го и 82-го калибра обстреляли подразделения Объединенных сил возле Крымского.

На обстрелы противника украинские военные отвечали "адекватным огнем".

Напомним, что 8 марта на Донбассе началось новое перемирие. Оно продержалось всего 10 часов, но утренний обстрел у Крымского стал единственным за сутки, боевики использовали там стрелковое оружие. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также