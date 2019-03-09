Юрий Яцюк от полученных травм скончался на месте.

Около Луцка в ДТП погиб журналист

Около Луцка вчера, 8 марта, автомобиль «Volkswagen Golf» сбил двух пешеходов. Один из них, журналист местной телерадиокомпании Юрий Яцюк, погиб. Об этом сообщили в Нацполиции Волынской области.

Авария произошла на трассе Устилуг-Луцк-Ровно.

"За рулем легковушки находился 50-летний житель области. Водитель допустил наезд на двух пешеходов, 40-летнюю женщину и 57-летнего мужчину, которые переходили проезжую часть вне пешеходного перехода", - говорится в сообщении.

Журналист от полученных травм погиб на месте. Женщину госпитализировали в отделение реанимации городской больницы.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Юрий Яцюк был спортивным журналистом, последние годы работал в ТРК "Аверс". В 2013 году получил звание "Заслуженного журналиста Украины".

Фото: facebook.com/mediaavers Юрий Яцюк

Напомним, ранее сотрудник прокуратуры сбил женщину на переходе в Луцке.