Чехия выдала Украине подозреваемого в наркоторговле

Чехия выдала Украине 28-летнего жителя Хмельницкого, который с февраля 2015 года находился в розыске по подозрению в наркоторговле.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Подозреваемый по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса за сбыт наркотического вещества (пиперазина) скрывался от правосудия за рубежом.

В ходе следствия полицейские вышли на его след в Чехии. Был направлен запрос об экстрадиции, и Министерство юстиции Чехии его удовлетворили.

После прилета в Украину подозреваемого задержали сотрудники криминальной полиции.

Сейчас он находится в одном из СИЗО в Хмельницкой области.