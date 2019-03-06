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​Россия нарушает Венскую конвенцию, сдавая дипквартиры РФ в Чехии в аренду третьим лицам

Чешская разведка сообщает о крайне интенсивной деятельности российских спецслужб.

​Россия нарушает Венскую конвенцию, сдавая дипквартиры РФ в Чехии в аренду третьим лицам
Фото: Deník N

Дома в Праге, находящиеся в пользовании Федерального государственного унитарного предприятия по управлению собственностью за рубежом Управления делами президента России, сдаются в аренду третьим лицам за наличные и не используются по назначению – для проживания дипломатов.

Об этом сообщает чешское издание Deník N.

Дома, расположенные в престижном районе Праги, принадлежат чешскому государству, однако по межгосударственному соглашению они переданы России в бессрочную аренду. В них не только живут люди, но и зарегистрированы компании граждан России и других постсоветских стран. Эта деятельность с точки зрения чешского законодательства является незаконной, – утверждают журналисты.

Четыре здания расположены неподалеку от здания посольства России в Чехии. В общей сложности речь идет о более чем 150 квартирах, и по крайней мере часть из них сдается в аренду третьим лицам.

В доме по адресу ул. Овенецка, 39, зарегистрированы несколько предприятий, среди владельцев которых – выходцы из СССР. Здесь ещё с 1992 года расположена советско-итальянская компания "Совиталпродмаш", принадлежащая, согласно выписке из реестра чешских юридических лиц, россиянину Олегу Калашникову и основанная одноименной компанией из Волжска. По тому же адресу можно найти еще одну принадлежащую россиянам компанию, которая занимается оформлением виз в Россию. Есть тут и ряд фирм граждан России и выходцев из СССР.

"Мы начали наше расследование с сообщения о том, что один из живущих в этом доме иностранцев не мог оформить прописку, потому что не смог добиться подписания договора аренды", – рассказал Радио Свобода один из авторов публикации.

Согласно Венской конвенции, регулирующей дипломатические отношения между странами, недвижимость, предоставляемая в пользование дипломатам, не может сдаваться в аренду.

В российском посольстве в Праге отказались от комментариев, подчеркнув, что "все вопросы, связанные с недвижимостью России в Чешской Республике, регулируются в рамках двухсторонних договоренностей, основанных на принципах взаимноcти".

В декабре прошлого года посольство России в Чехии оказалось в центре внимания из-за информации о непомерно раздутом автопарке. Как выяснилось, на одного российского дипломата в Праге приходится почти 1,5 автомобиля, а все эти машины пользуются дипломатической защитой.

Чешская разведка в своих ежегодных отчетах сообщает о крайне интенсивной деятельности российских спецслужб и попытках Москвы повлиять на ход политических событий в Чехии и Центральной Европе. В этих отчетах говорится о том, что при российском посольстве зарегистрировано в два раза больше дипломатов, чем, например, в дипломатических представительствах Германии или США, и есть подозрения, что часть из них являются сотрудниками спецслужб под дипломатическим прикрытием.

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