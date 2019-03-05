Основатель Amazon снова возглавил рейтинг Forbes

За год состояние Джеффа Безоса за год выросло на $19 млрд и составляет $131 млрд.

Основатель Amazon Джефф Безос второй год подряд занимает первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes.

Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что состояние Безоса за год выросло на $19 млрд и составляет $131 млрд.

"Когда дела Amazon идут вверх, это способствует обогащению Джеффа Безоса. Прошлый год для "тяжеловеса" в электронной коммерции был положительным на фондовом рынке, и поэтому его основатель и исполнительный директор остался на первом месте в списке Forbes 2019 "Миллиардеры мира" второй год подряд, с впечатляющими доходами - 131 миллиард долларов США", - говорится в сообщении.

В прошлом году Безос стал первым человеком, который возглавила мировой рейтинг миллиардеров с состоянием, превышающим $100 миллиардов.

Издание отмечает, что пока неизвестно, ,может ли Безос удержаться на первом месте, ведь он сейчас разводится с женой.

Напомним, 10 января Джефф Безос и его жена Маккензи сообщили о том, что они решили расстаться. По данным Bloomberg, состояние Безоса составляют $ 137 миллиардов. Если пара разделит эту сумму пополам, Маккензи Безос получит $ 69 миллиардов и станет самой богатой женщиной планеты.