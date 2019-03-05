Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
СБУ: выведенная с Донбасса наемница сдала ценную информацию про "ДНР"
НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта"
НАБУ задержало действующего и бывшего директоров "Спецтехноэкспорта"
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
ГлавнаяМир

Основатель Amazon снова возглавил рейтинг Forbes

За год состояние Джеффа Безоса за год выросло на $19 млрд и составляет $131 млрд.

Основатель Amazon снова возглавил рейтинг Forbes
Джефф Безос
Фото: EPA/UPG

Основатель Amazon Джефф Безос второй год подряд занимает первую строчку рейтинга богатейших людей мира по версии Forbes.

Об этом сообщается на сайте издания.

Отмечается, что состояние Безоса за год выросло на $19 млрд и составляет $131 млрд.

"Когда дела Amazon идут вверх, это способствует обогащению Джеффа Безоса. Прошлый год для "тяжеловеса" в электронной коммерции был положительным на фондовом рынке, и поэтому его основатель и исполнительный директор остался на первом месте в списке Forbes 2019 "Миллиардеры мира" второй год подряд, с впечатляющими доходами - 131 миллиард долларов США", - говорится в сообщении.

В прошлом году Безос стал первым человеком, который возглавила мировой рейтинг миллиардеров с состоянием, превышающим $100 миллиардов.

Издание отмечает, что пока неизвестно, ,может ли Безос удержаться на первом месте, ведь он сейчас разводится с женой.

Напомним, 10 января Джефф Безос и его жена Маккензи сообщили о том, что они решили расстаться. По данным Bloomberg, состояние Безоса составляют $ 137 миллиардов. Если пара разделит эту сумму пополам, Маккензи Безос получит $ 69 миллиардов и станет самой богатой женщиной планеты.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также