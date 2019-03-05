Также у нее нет планов участвовать в борьбе за должность губернатора или мэра Нью-Йорка.

Клинтон отказалась от участия в президентских выборах в 2020 году

Экс-глава Госдепартамента США Хиллари Клинтон прешила отказаться от идеи баллотироваться в президенты страны на выборах 2020 года.

Об этом сообщает телеканал CNN.

"Я не буду участвовать в выборах, но буду продолжать работать и отстаивать свои убеждения", - заявила Клинтон.

Она добавила, что продолжит заниматься политикой.

Клинтон также рассказала, что у нее нет планов участвовать в борьбе за должность губернатора или мэра Нью-Йорка. Сейчас она "помогает своей партии, а также наслаждается жизнью писателя, активиста и бабушки".

Напомним, на выборах президента США в 2016 году победил представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Он получил голоса 304 членов коллегии выборщиков, Клинтон - 227. При этом, по общему числу голосов избирателей Клинтон обошла Трампа: за нее проголосовали 48,07% избирателей против 45,99% у Трампа. Победы Трамп достиг из-за существующей в США системы непрямых выборов.