Путин приостановил выполнение Россией договора ДРСМД

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым в 1987 году.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В тексте указа говорится, что решение было принято "из-за нарушения США своих обязательств по договору". Министерство иностранных дел РФ должно будет уведомить об этом американскую сторону. Указ вступит в силу сегодня, 4 марта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил у Москвы есть последняя возможность вернуться к соблюдению договора и призвал ею воспользоваться. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не стремится к новой гонке вооружений и не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.