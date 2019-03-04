Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
ГлавнаяМир

Путин приостановил выполнение Россией договора ДРСМД

подписал указ о приостановлении Россией ДРСМД

Путин приостановил выполнение Россией договора ДРСМД
Путин ​подписал указ о приостановлении ДРСМД
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который был подписан между Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым в 1987 году.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

В тексте указа говорится, что решение было принято "из-за нарушения США своих обязательств по договору". Министерство иностранных дел РФ должно будет уведомить об этом американскую сторону. Указ вступит в силу сегодня, 4 марта.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил у Москвы есть последняя возможность вернуться к соблюдению договора и призвал ею воспользоваться. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не стремится к новой гонке вооружений и не будет размещать в Европе новые ядерные ракеты.

Напомним, в Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. Российские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также