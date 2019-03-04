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В Черном море закончился пожар на танзанийских танкерах

Последний очаг горения потух вчера вечером на "Маэстро".

В Черном море закончился пожар на танзанийских танкерах
Фото: EPA/UPG

В воскресенье, 3 марта, закончился пожар на танзанийских танкерах, загоревшихся в Черном море еще 21 января. На судне "Маэстро" последний очаг горения потух вчера, а на "Кэнди" - 28 февраля. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные Росморречфлота.

Российское судно находится рядом с танкера и ждет от судовладельца решения относительно дальнейшей судьбы кораблей.

Напомним, танкеры "Кэнди" и "Маэстро" - загорелись в нейтральных водах Черного моря. Танкеры под флагом Танзании находились на якорной стоянке в 15 морских милях южнее крымского мыса Такиль. Члены экипажей - граждане Индии и Турции. В результате инцидента 10 моряков погибли 10 - пропали без вести, 12 - спасены.

Танкеры "Кэнди" и "Маэстро" в ноябре 2018 года упоминались в информации Минфина США, предупреждающей о риске американских санкций. Вашингтон утверждал, что с 2016 года суда занимаются поставками топлива в Сирию.

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