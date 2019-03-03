Трамп не достиг договоренностей с Кимом из-за требования закрыть секретный завод по обогащению урана, - СМИ

Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время встречи в Ханое, февраль 2019

Встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына во вьетнамском Ханое завершилась досрочно из-за требования американской стороны закрыть секретное предприятие по обогащению урана.

Как утверждает газета The Sunday Times, переговоры прервались после того, как северокорейский лидер отказался выполнить это условие.

Речь может идти об объекте под названием «Кангсон», который расположен в промышленном городе Чхоллима недалеко от Пхеньяна, предполагает издание.

The New York Times уточняет, что вывод о местонахождении такого завода сделали на основе анализа спутниковых снимков специалисты Центра по ядерному нераспространению Института международных исследований Миддлбери в городе Монтерей (штат Калифорния)

По данным издания, разведка США давно считала, что в КНДР действует еще одно предприятие по обогащению урана.

Напомним, с 27 по 28 февраля в Ханое прошел второй американо-корейский саммит. Лидеры двух стран не достигли никакого соглашения по его итогам, однако заявили о необходимости продолжать обсуждение вопроса о денуклеаризации КНДР. Переговоры завершились раньше планируемого времени. Причина изменения в графике встречи не сообщалась.

Позднее Трамп сообщил, что настаивал на полной денуклеаризации корейского полуострова, а представители второй стороны - что готовы обеспечить ее лишь в определенных районах. Представители КНДР отмечали, что Вашингтон требовал выполнения еще одного требования, однако они не уточняли, в чем оно заключалось.