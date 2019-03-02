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Канада готова экстрадировать финдиректора Huawei

Ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Канада готова экстрадировать финдиректора Huawei
Мэн Ваньчжоу
Фото: EPA/UPG

Правительство Канады начало процедуру экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу, задержанной в декабре прошлого года. Об этом сообщает телеканал CNBC.

«Сегодня сотрудники министерства юстиции Канады публикуют документ, который официально дает старт процессу экстрадиции в деле Мэн Ваньчжоу», - цитирует канал Минюст Канады.

После публикации документа дело заслушает суд. Если он решит, что Мэн Ваньчжоу стоит экстрадировать, то окончательное решение об экстрадиции должен будет утвердить министр юстиции Канады. Дату слушаний по экстрадиции назначат 6 марта.

Напомним, в декабре в Канаде по запросу США была арестована финансовый директор Huawei Мэн Ваньчжоу, ее подозревают в нарушении американских торговых санкций против Ирана как минимум с 2016 года. Позже Ваньчжоу отпустил под залог в $7,5 млн.

В январе этого года посол Канады в Китае подал в отставку из-за скандала с Huawei.

Также в январе в США открыли против Huawei уголовное дело за коммерческий шпионаж.

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