«Невидимый батальон» просит поддержки НАТО

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На фото слева-направо: Галина Клемпоуз, посол Украины в ЕС Николай Точицкий, Андриана Сусак, Елена Белозерская, Дария Зубенко, Спецпредставитель генсека НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клер Хатчисон, Майа Москвич, Инна Пристайко, представитель Украины в НАТО Вадим Пристайко, нижний ряд Яна Зинкевич.

Им, шести украинским женщинам-воинам в камуфляжной форме, хрупким и сильным, а в их лице – всем женщинам, пришедшим с войны, но с нее не вернувшимся. Это о них в штаб-квартире показали документальный фильм «Невидимый батальон», в котором просто, без надрыва и спецэффектов, даже как-то обыденно, речь идет о жизни и смерти, о войне и ее разрушительных последствиях для человеческой души.

Они пошли на войну добровольцами, потому что были уверены, что имеют право защищать свою страну и могут это делать на равных с мужчинами. В этом фильме показаны истории только некоторых из них. И если «Киборги» - фильм, обязательный к просмотру о мужчинах-воинах, то «Невидимый батальон» обязателен к просмотру о женщинах-воинах.

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клер Хатчисон говорит, что просмотр фильма и встреча с его героинями, которые были на передовой, это - «невероятные ощущения». «Это так проникновенно, что забирает дыхание. Важно понять их точку зрения, что такое война, что значит быть участником сражения, и что значит вернуться назад», - говорит мадам спецпредставитель.

Фото: предоставлено автором Специальный представитель генерального секретаря НАТО по вопросам женщин, мира и безопасности Клер Хатчисон и Яна Зинкевич

Одна из частей фильма посвящена проблематике возвращения в жизнь без войны, но с посттравматическим стрессовым синдромом. Хатчисон говорит, что посттравматический стрессовый синдром у женщин иной, чем у мужчин. Но этому вопросу глобально внимания никто не уделял. «Скорее всего, в этом году мы проведем соответствующие исследования», - спецпредставитель генсека внесла этот вопрос в свою повестку.

Но главное, с чем приехали в НАТО украинки-воины, среди которых снайперы, разведчики, просто служащие, так это просить о помощи.

Фото: предоставлено автором Военный представитель Украины при НАТО Владимир Аскаров и Яна Зинкевич в холле штаб-квартиры НАТО

Дария Зубенко, нынешний военнослужащий Вооруженных Сил Украины и бывший доброволец, говорит, что Украина «ведет войну за весь европейский мир, и граница между европейскими ценностями и миром, в котором царит право сильного, сейчас проходит на Донбассе». «Не будучи членом альянса, Украина уже воюет на его стороне. Альянс за этим наблюдает, определенным образом поддерживает, но хотелось бы большего», - Дария не сомневается в том, что Украина будет в НАТО.

«Хотелось бы меньше «глубокой обеспокоенности», а больше оружия и боеприпасов. Это мой главный мессидж», - поддерживает сестру по оружию Елена Белозерская, пришедшая на войну как снайпер-доброволец, а сейчас - младший лейтенант, командир взвода самоходных артиллерийских установок в 503 отдельном батальоне морской пехоты.

Фото: предоставлено автором Елена Белозерская(слева) и Дария Зубенко

Реально ли в 2023 году подать заявку на План действий в отношении членства в НАТО? Дария Зубенко считает, что это реально. «Никто не ожидал, что мы построим армию с нуля. Оглядываясь на этот опыт, я могу сказать, что верю, что это возможно. Вопрос в мотивации, силах и ресурсах. Но много проблем в головах людей, которые не хотят изменяться».

Бывшая разведчица Галина Клемпоуз, которую братья по оружию прозвали «Жемчужинкой» из-за миниатюрного размера, рассказала, что и после возвращения с войны девочки не планируют просто наблюдать за развитием событий. «Мы хотим передать нашим детям Украину в состоянии лучшем, чем то, в котором мы ее получили, и для этого мы создаем Всеукраинское женское движение ветеранов».