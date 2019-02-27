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В НАТО поддержали Венгрию в "языковом споре" с Украиной

В Альянсе призвали Украину выполнить рекомендации Венецианской комиссии.

В НАТО поддержали Венгрию в "языковом споре" с Украиной
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер
Фото: nato.int

Организация Североатлантического договора (НАТО) выразила солидарность с Венгрией, которая настаивает на том, что Украина должна имплементировать выводы Венецианской комиссии относительно языковых положений закона об образовании.

Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер во время визита в Венгрию, сообщает пресс-служба Альянса.

"Союзники действуют солидарно с Венгрией касательно закона Украины об образовании. В Брюссельской декларации и в оценке Годовой программы Украины все члены Альянса призывают Украину в полной мере выполнить рекомендации Венецианской комиссии", - сказала она.

В то же время Геттемюллер подчеркнула важность встреч в формате комиссии "Украина - НАТО", заявив, что они являются центральной составляющей поддержки НАТО территориальной целостности и суверенитета Украины и "мощным способом обеспечения того, чтобы ее правительство продолжало идти по пути реформ".

Гетемюллер поблагодарила Венгрию "за поддержку Украины в конфликте с Россией, в частности за реверсные поставки газа, гуманитарную помощь и лечение раненых солдат".

Как известно, Венгрия блокирует проведение заседаний комиссии "Украина-НАТО", заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

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