Парубий преждевременно закрыл вечернее заседание Рады

Две фракции попросили о получасовом перерыве за полчаса до окончания заседания.

Спикер парламента Андрей Парубий досрочно закрыл вечернее заседание Верховной Рады после того, как парламент провалил голосование за третий за сегодня законопроект из блока нацбезопасности.

"Вечернее заседание Верховной Рады объявляю закрытым", - сказал Парубий.

Он сообщил, что две фракции попросили о получасовом перерыве в связи с отсутствием достаточного количества голосов для принятия решений, а поскольку до конца заседания оставалось 30 минут, спикер решил закрыть заседание.

Следующее заседание состоится 27 февраля в 10:00.

Напомним, ранее во вторник Рада поддержала законопроект №10067, который разрешает иностранным военным принять участие в учениях на территории Украины.