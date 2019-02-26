НАБУ начало расследовать возможные хищения чиновников "Укроборонпрома"

Национальное антикоррупционное бюро расследует факты возможного хищения имущества должностными лицами государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.

"Детективы НАБУ проанализируют информацию о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенную в журналистском расследовании, и предоставят ей надлежащую оценку. Отметим, что предприятия, о которых идет речь в материале, уже являются объектами расследований НАБУ, которые продолжаются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего НАБУ расследует факты коррупции на 15 предприятиях оборонно-промышленного комплекса в пределах нескольких десятков уголовных производств. По одному из таких предприятий - Львовский бронетанковый завод - расследование завершено и с июля 2018 дело слушается в суде.

Напомним, 25 февраля вышло расследование о том, как государственные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом. Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль "дерибанилась" между участниками схемы.

В расследовании говорится, что сын первого заместителя секретаря СНБО и обороны Олега Гладковского Игорь, его друг и безнес-партнер Виталий Жуков, а также Андрей Рогоза с 2016 года продавали украинским оборонным предприятиям запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Руководство концерна "Укроборонпром" знало о мошеннических сделках и давало на них согласие. Расследование основано на переписке, которую "слил" анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов. Сын Гладковского Игорь назвал это расследование фейком, а "Укроборонпром" - манипуляцией и диверсией.

Порошенко приостановил полномочия Гладковского на время расследования по его просьбе и просит правоохранителей проверить обнародованную в СМИ информацию.