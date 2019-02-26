​Фигурант расследования о коррупции в "Укроборонпроме" назвал его фейком

Сын первого замсекретаря СНБО Игорь Гладковский, который является одним из главных фигурантов журналистского расследования о коррупции в "Укроборонпроме", назвал опубликованные материалы фейком.

"Обвинения безосновательны, а так называемая "переписка" - фейковая", - заявил он в ответ на письменный запрос "Интерфакс-Украина".

По словам Гладковского, он намерен судиться с командой Bihus.Info (программа "Наші гроші"), но в иске не будет материальных претензий. Гладковский собирается требовать только опровержения недостоверной информации и готов предоставить правоохранительным органам объяснения по всем вопросам, затронутым журналистами.

Напомним, 25 февраля журналисты Bihus.Info опубликовали расследование о том, как государственные оборонные заводы закупали для военной техники детали из России. Запчасти завозились контрабандой, их качество не проверялось, и иногда в Украину попадал обыкновенный металлолом.

Контрабанду отмывали через фирмы-прокладки, которые находились под контролем лиц, приближенных к "Укроборонпрому". Прибыль дерибанилась между участниками схемы.

Расследование основано на переписке, которую слил редакции анонимный источник в 2018 году. Там были указаны имена, даты, суммы взяток и откатов.