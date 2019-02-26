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Украина - самая большая мишень российской дезинформации, - Мингарелли

Кремлю удалось сформировать на Западе негативный имидж Украины.

Украина - самая большая мишень российской дезинформации, - Мингарелли
Фото: Владислав Мусиенко

Украина является самой крупной мишенью российской дезинформации, и эта тенденция усилится в контексте проведения выборов президента. Такое заявлени сделал сегодня на конференции в Киеве глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

Чиновник отметил, что Украина является "полем в информационной войне". "Украина – это самая большая мишень кремлевской кампании по дезинформации", - цитирует еврочиновника "Интерфакс-Украина".

По словам дипломата, это формирует искаженное восприятие Украины на Западе. "Вы платите очень высокую цену за плохой имидж, который сформирован в Западной Европе", - сказал глава представительства ЕС.

Он подчеркнул: "Скоро состоятся президентские и парламентские выборы в Украине, и эта кампания по дезинформации, информационная война только усилится и на протяжении следующих недель будет много фейковых новостей, которые будут пытаться изменить точку зрения Украины на будущих выборах президента".

Напомним, накануне Facebook разблокировал три страницы, связанные с российским пропагандистским холдингом Russia Today.

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