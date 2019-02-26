США настаивают на свободном проходе украинских кораблей через Керченский пролив

США требуют от российской стороны безотлагательного освобождения взятых в плен в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года украинских моряков. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы не признаем правомерности нападения России на военные украинские корабли, их задержания. Это незаконный акт и мы призываем Россию немедленно освободить украинских моряков", - сказал Волкер во вторник на брифинге по случаю прибытия в Одессу американского ракетного эсминца "Дональд Кук" (USS Donald Cook (DDG 75).

Волкер отметил, что США стремятся к тому, чтобы в будущем такие инциденты не происходили. "Через определенную коммуникацию следует обеспечить, чтобы корабли могли мирно проходить через Керченский пролив и следовать в порты Азовского моря. И относительно этих вещей – мы постоянно будем вести общение с нашими украинскими партнерами относительно вопросов прохода", - добавил Волкер.

Спецпредставитель США подчеркнул, что Украина "имеет все права перемещать свои корабли из одного украинского порта в другой украинский порт, и с точки зрения международного права Россия не имеет одностороннего права контролировать Керченский пролив или Азовской море".

"И естественно, Соединенные Штаты поддерживают право Украины на проход по этим проливам, как и право любой страны делать это. И очень важно уважать суверенитет Украины, потому что Украина имеет суверенитет над этой территорией", - резюмировал Волкер.

На брифинге присутствовали дипломаты США и представители стран ЕС.

Заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий Жан-Кристоф Беллярд (Jean-Christophe Belliard) заявил, что ЕС полностью поддерживает высказанную Волкером позицию и подчеркнул, что визит в Одессу корабля "Дональд Кук" – свидетельство принципов свободы судоходства.

Напомним, эсминец "Дональд Кук", оснащенный системой противоракетной обороны "Иджис", наряду с эсминцами ВМС США "Карни", "Росс" и "Портер", размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Рота, и зашел в Одессу 25 февраля. Американский эсминец, несущий до 56 крылатых ракет "Томагавк" с дальностью действия 1,6 тыс. км, пришвартовался у пирса вблизи Одесского морского вокзала. Корабль пробудет в Одессе до 27 февраля.