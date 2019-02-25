"Мы открываем второй фронт": Порошенко объявил о начале борьбы с бедностью

"Четыре года мы проводили реформы, чтобы создать экономический фундамент государства".

Монетизация субсидий и индексация пенсий является началом эффективных шагов в борьбе с бедностью.

Об этом президент Петр Порошенко заявил в ходе выступления на Совете регионального развития Киевской области.

"Сейчас, когда мы преодолели экономические последствия российской агрессии, когда восстанавливается рост и появляются реальные возможности решения социальных проблем, мы открываем второй фронт. Первый фронт всем понятен - Украина делает сверхусилия, чтобы дать отпор российскому агрессору. Но у нас враг отнюдь не менее опасен, чем российская агрессия. Знаете имя этого врага? Это бедность. И мы сегодня должны открыть фронт борьбы с бедностью", - цитирует президента его пресс-служба.

"Почему именно сегодня? Почему не раньше? Потому что четыре года мы проводили реформы, чтобы создать экономический фундамент государства", - подчеркнул глава государства.

Глава государства напомнил о введении монетизации субсидий. Он подчеркнул, что уже в марте граждане получат на руки живые деньги и сами будут оплачивать ими коммунальные услуги. В среднем субсидия составляет 1600 грн.

Также с 1 марта вводится новая практика - автоматическая индексация пенсий, дата начала которой была определена еще в 2017 году.

"Отныне такая процедура будет автоматически осуществляться ежегодно с учетом двух факторов: первый - уровень инфляции, второй - рост средней заработной платы в стране", - заверил глава государства.

Пенсионеры, получающие минимальную пенсию, в марте - апреле получат компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов в размере 2410 гривен. Это будет осуществляться за счет поступлений от растаможивания автомобилей на европейских номерах. По его словам, от "евробляхеров" в Пенсионный Фонд и государственный бюджет поступило 13,6 млрд грн, львиная доля которых пойдет на одноразовую выплату для компенсации индексации.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко также предложил ввести ежемесячную выплату пособий в размере прожиточного минимума за третьего ребенка в семье.