Війна не скасовує права людини: як забезпечуються пенсійні виплати людям з інвалідністю

Незалежно від того, де сьогодні перебуває громадянин України — у прифронтовому місті, на тимчасово окупованій території чи за межами держави — він залишається частиною українського суспільства і має право на державний захист та соціальну підтримку.

Повномасштабна війна докорінно змінила життя мільйонів українців. Тисячі населених пунктів опинилися під окупацією, мільйони людей були змушені залишити свої домівки, шукаючи безпеки — на підконтрольній території чи за кордоном.

Особливо гостро війна вдарила по людях з інвалідністю. Для багатьох із них втрата доступу до медичних установ або документів зробила неможливим проходження медико-соціальної експертизи. Через це постало питання: як продовжити пенсійні виплати тим, хто не може фізично пройти повторний огляд?

Фото: надано Павлоград Карітас України

Законодавче рішення: держава продовжує виплати

Верховна Рада України внесла зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Тепер, згідно з пунктом 146.1 розділу XV «Прикінцеві положення», якщо строк повторного огляду або оцінювання повсякденного функціонування особи припадає на період воєнного чи надзвичайного стану, і людина не може його пройти з об’єктивних причин, — виплата пенсії продовжується.

Це означає, що пенсійні виплати не зупиняються ні під час воєнного стану, ні одразу після його завершення — вони продовжуються до моменту проходження повторного огляду або ще протягом шести місяців після скасування воєнного стану.

Таке рішення забезпечує безперервність соціальної підтримки для громадян, які опинилися в зонах бойових дій, на тимчасово окупованих територіях або вимушено перебувають за кордоном.

Як держава адаптує систему оцінювання інвалідності до умов війни

Для практичної реалізації цих змін Кабінет Міністрів України ухвалив постанову №1338 від 15 листопада 2024 року «Деякі питання запровадження оцінювання повсякденного функціонування особи».

Переконаний, що цей документ визначає більш гнучкий та справедливий підхід до підтвердження інвалідності. Він передбачає можливість проведення оцінювання для різних категорій громадян залежно від їхнього стану та обставин проживання.

Основні положення:

Строки проходження оцінювання:

чоловіки віком 25–60 років з другою або третьою групою інвалідності — з 1 квітня по 1 листопада 2025 року;

інші категорії — до 1 квітня 2026 року (крім тих, кого неможливо направити на огляд).

Оцінювання не проводиться для:

осіб, місцем проживання яких є території, що включені до переліку бойових дій або тимчасово окуповані Російською Федерацією;

людей з тяжкими фізичними чи психічними порушеннями, що унеможливлюють пересування чи самообслуговування;

військовослужбовців, правоохоронців і рятувальників — на період служби та ще 60 днів після звільнення.

Для громадян, які перебувають за кордоном:

приймаються медичні документи, видані в країнах перебування (крім РФ та Білорусі);

вони мають містити діагноз за МКХ-10, опис функціональних порушень та результати обстежень;

переклад українською мовою повинен бути офіційно засвідчений.

Що далі: реалізація і контроль виконання норм

Нам мою думку, ухвалення постанови №1338 — це реальний крок до того, щоб ніхто не залишився без допомоги держави.

Вона гарантує, що пенсійні виплати не припиняться через війну, окупацію або вимушене перебування за кордоном. Для багатьох громадян це рішення означає збереження стабільності та впевненості, що держава продовжує виконувати свої соціальні зобов’язання навіть у найважчі часи.

Зі свого боку, Офіс Омбудсмана продовжуватиме контролювати, щоб ці норми працювали на практиці, а права осіб з інвалідністю були повністю гарантовані — незалежно від місця проживання чи обставин, у яких вони опинилися.