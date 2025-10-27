У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські вчителі на ТОТ Запорізької області поширюють вигадки про «жахи українських вишів»

Зокрема, школярів залякують нібито «невизнанням українських дипломів у світі».

Російські вчителі на ТОТ Запорізької області поширюють вигадки про «жахи українських вишів»
пропаганда РФ
Фото: EPA/UPG

Російські вчителі на тимчасово окупованих територіях Запорізької області під час занять із циклу «розмови про важливе» розповідають старшокласникам неправдиві історії про нібито «жахи українських університетів».

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

За словами активістів «Жовтої стрічки», дітям нав’язують вигадки про те, що в українських вишах «навчають ненавидіти росіян», «змушують зрікатися віри», а також «пропагують наркотики і розпусту».

Крім того, школярів залякують нібито «невизнанням українських дипломів у світі» та вигадками про те, що студентів «відправляють на фронт за погані оцінки».

У ЦПД наголошують, що росіяни усвідомлюють прагнення дітей на окупованих територіях вступити до українських вишів і виїхати на підконтрольну Україні територію. Саме тому, за даними Центру, метою цієї кампанії є залякати випускників і змусити їх залишатися в окупації.
