У Києві чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих

У Подільському районі столиці чоловік влаштував стрілянину біля під’їзду житлового будинку та поранив двох перехожих, повідомила поліція.

Чоловік у ході конфлікту з місцевими мешканцями здійснив кілька пострілів з пістолета та поранив двох чоловіків. За вчинене йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Інцидент стався пізно ввечері біля одного з житлових будинків на проспекті Європейського Союзу в Подільському районі столиці.

40-річний фігурант розпивав алкогольні напої у компанії знайомих та провокував конфлікт із місцевими мешканцями. Так, у ході суперечки він дістав із сумки пістолет, почав розмахувати ним та здійснив постріли у бік двох перехожих — чоловіків 39 та 37 років. Унаслідок пострілів один із них отримав вогнепальне поранення ноги, інший — живота.

Фігурант з місця події втік, втім оперативники Подільського управління поліції спільно з аналітиками кримінального аналізу відразу встановили його особу та розшукали. Ним виявився мешканець Києва, який проживає у тому ж районі.

За місцем мешкання фігуранта поліцейські провели обшук та вилучили знаряддя злочину – травматичний пістолет. Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.