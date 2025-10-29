Для оточення Покровська Росія застосовує близько 11 000 осіб

Росія для реалізації плану з оточення Покровської агломерації задіяла близько 11 000 осіб. Ворожі групи, що потрапили до міста, збираються просунутися на північний захід і північ від Покровська.

Захисники продовжують оборонну операцію. Про це повідомив 7 корпус Десантно-штурмових військ.

“Загалом у смузі відповідальності 7 корпусу ШР ДШВ ворог накопичив близько 27 тис осіб, близько 100 танків, до 260 бойових броньованих машин та до 160 гармат та мінометів”, – йдеться у повідомленні.

7 корпус опублікував карту з ймовірним планом противника з оточення Покровської агломерації.

Фото: 7 корпус ДШВ Імовірний план росіян з оточення




