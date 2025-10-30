Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Війна

РФ пошкодила два об’єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині, — Козицький

Ворог здійснив комбіновану атаку на критичну інфраструктуру Львівської області.

Фото: скріншот

Росія завдала комбінованого удару по двох об'єктах  енергетичної інфраструктури на Львівщині. 

Про це інформує очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Унаслідок комбінованого удару в ніч на 30 жовтня на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Через наслідки атаки по Україні у всіх областях, зокрема і в нашій, на жаль, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії. Якщо у вас зараз є електрика, будь ласка, використовуйте її ощадливо", — наголошує Козицький.

  • Російський нічний удар 30 жовтня знову спрямований на енергетичну інфраструктуру України. Ворог застосував для атаки і дрони, і ракети. Під ударом – різні регіони, зокрема західні. Відомо про пошкодження в Івано-Франківській області, Вінницькі та Рівненській.
