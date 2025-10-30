РФ пошкодила два об’єкти енергетичної інфраструктури на Львівщині, — Козицький

Росія завдала комбінованого удару по двох об'єктах енергетичної інфраструктури на Львівщині.

Про це інформує очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Унаслідок комбінованого удару в ніч на 30 жовтня на Львівщині пошкоджені два об’єкти енергетичної інфраструктури.

"Через наслідки атаки по Україні у всіх областях, зокрема і в нашій, на жаль, довелося запровадити графіки погодинних відключень електроенергії. Якщо у вас зараз є електрика, будь ласка, використовуйте її ощадливо", — наголошує Козицький.