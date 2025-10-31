В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Вночі росіяни атакували Суми. Серед постраждалих є діти (оновлено)

Внаслідок ударів пошкоджені житлові квартири у багатоповерхівках, приватні будинки, автомобілі.

Вночі росіяни атакували Суми. Серед постраждалих є діти (оновлено)
наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА

Уночі російські війська дронами атакували Суми. Постраждали 11 людей, серед них – діти. 14-річну дівчинку госпіталізували. За даними поліції, кількість постраждалих – 15, з них четверо дітей.

Про це у телеграмі розповів начальник ОВА Олег Григоров. 

Наслідки російського удару
Фото: Нацполіція
Наслідки російського удару

Із 22:30 росіяни атакували Суми ударними дронами, спрямовуючи удари по житлових районах та інфраструктурі міста.

"По допомогу звернулися 11 постраждалих, серед них – діти. 14-річна дівчинка госпіталізована. Загрози її життю немає – медики надали необхідну допомогу та спостерігають за станом дитини", – написав Григоров. 

У поліції кажуть, що унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури – приміщення автозаправної станції, залізничного вокзалу, кисневу станцію, тепловоз, гуртожиток і три багатоповерхові житлові будинки. Крім того, пошкоджено чотири легкові автомобілі.

Наслідки російської атаки
Фото: Сумська ОВА
Наслідки російської атаки
Наслідки російського обстрілу
Фото: Нацполіція
Наслідки російського обстрілу

Для людей, чиї домівки були пошкоджені, ще вночі організували тимчасовий прихисток у Пункті Незламності. Там із ними працюють психологи.

За інформацією "Укрзалізниці", ударом ворога пошкоджено пасажирське депо – знищено частину господарських приміщень і вагони. Поїзд Суми – Київ відправився за графіком із підмінним складом.

Правоохоронці на місці обстрілу
Фото: Нацполіція
Правоохоронці на місці обстрілу

Раніше Григоров написав, що Росія за годину спрямувала на Суми 10 безпілотників. 

Було влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста.
Теми: , , ,
