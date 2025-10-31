Уночі російські війська дронами атакували Суми. Постраждали 11 людей, серед них – діти. 14-річну дівчинку госпіталізували. За даними поліції, кількість постраждалих – 15, з них четверо дітей.

Про це у телеграмі розповів начальник ОВА Олег Григоров.

Фото: Нацполіція Наслідки російського удару

Із 22:30 росіяни атакували Суми ударними дронами, спрямовуючи удари по житлових районах та інфраструктурі міста.

"По допомогу звернулися 11 постраждалих, серед них – діти. 14-річна дівчинка госпіталізована. Загрози її життю немає – медики надали необхідну допомогу та спостерігають за станом дитини", – написав Григоров.

У поліції кажуть, що унаслідок обстрілів пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури – приміщення автозаправної станції, залізничного вокзалу, кисневу станцію, тепловоз, гуртожиток і три багатоповерхові житлові будинки. Крім того, пошкоджено чотири легкові автомобілі.

Фото: Сумська ОВА Наслідки російської атаки

Фото: Нацполіція Наслідки російського обстрілу

Для людей, чиї домівки були пошкоджені, ще вночі організували тимчасовий прихисток у Пункті Незламності. Там із ними працюють психологи.

За інформацією "Укрзалізниці", ударом ворога пошкоджено пасажирське депо – знищено частину господарських приміщень і вагони. Поїзд Суми – Київ відправився за графіком із підмінним складом.

Фото: Нацполіція Правоохоронці на місці обстрілу

Раніше Григоров написав, що Росія за годину спрямувала на Суми 10 безпілотників.

Було влучання у дев’ятиповерхівку та двоповерховий житловий будинок у різних районах міста.