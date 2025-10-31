Головне за п’ятницю, 31 жовтня: майже 140 боєзіткнень, ситуація в Покровську, удар по Херсону

Бойові дії на Донеччині, 137 бойових зіткнень, ворожі обстріли, дозвіл Пентагона на передачу Україні ракет Tomahawk, запобіжний захід ексмеру Одеси Труханову. Яким запам’ятається 1346-й день повномасштабної війни.

Ситуація в Покровську є складною. Росія зосередила на цьому напрямку 170 000 окупантів. Оточення Покровська немає, хоча ситуація напружена з усіх боків, заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами. Російські військові є у місті, їх “потроху” знищують.

Зеленський додав, що оточення допустити не можна. Він стверджує, що росіяни в Покровську не домінують.

За його словами, росіянам до позицій Покровська доводиться йти до 30 кілометрів. Російським військовим поставили завдання захопити місто, бо вони не змогли отримати Куп’янськ. Президент вважає, що Суми і Куп’янськ, Добропілля і Запоріжжя росіяни вже програли.

“Каже Путін, що він там поїде в Покровськ. Та залюбки, якщо він поїде. Всі будуть аплодувати, ми розуміємо, чим закінчиться все”, – сказав Зеленський.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 31 жовтня відбулося 137 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боєзіткнень від початку доби - на Покровському напрямку. Активні бойові дії тривали також на Олександрівському напрямку.

Сьогодні, 31 жовтня, близько 11.00 російські окупаційні війська вдарили по Дніпровському району Херсона, повідомили у МВА.

Згідно з оновленими даними, дві людини загинули, три постраждали.

Військово-морські сили України атакували у Росії Орловську ТЕЦ і електропідстанцію Новобрянська.

За інформацією ВМС, зробили це ракетами "Нептун".

Обидва об’єкти забезпечували живленням військові підприємства регіону, зауважили військові.

«Тому виведення їх з ладу — серйозний удар по логістиці окупантів. Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним», - зауважили у ВМС.

Україна передала Литві російського військового, якому інкримінують воєнні злочини. Це стало першим випадком передачі військовослужбовця для реального кримінального переслідування, розповів український генпрокурор Руслан Кравченко.

Литві передали старшого матроса військової поліції російських збройних сил, що потрапив до полону біля Роботиного. Вчора Віленський окружний суд взяв його під варту.

За даними українського слідства, полонений росіянин причетний до незаконного утримування, катувань і нелюдського поводження з цивільними і військовополоненими. "Побиття, тортури електричним струмом, удушення, тримання людей у металевих сейфах та інші жахіття, які навіть важко уявити, все це він застосовував разом із іншими військовими свого підрозділу. Однією з його жертв був громадянин Литви", – сказав Кравченко.

Печерський райсуд Києва підтримав позицію сторони обвинувачення та обрав колишньому меру Одеси запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з застосуванням електронного засобу контролю до 28 грудня у справі про службову недбалість, повідомляє Офіс генпрокурора.

У прокуратурі нагадали, що, за даними слідства, підозрюваний не забезпечив належне функціонування систем зливної каналізації та водовідведення в місті, попри наявність інформації про їх незадовільний стан. У день надзвичайної ситуації не було організовано належного оповіщення населення та приведення систем цивільного захисту у готовність, що призвело до загибелі дев’яти людей.

У межах цього ж провадження підозру у службовій недбалості повідомлено ще восьми посадовцям міської ради та комунальних підприємств. Їм також обрано запобіжні заходи.

Пентагон надав Білому дому дозвіл передати Україні далекобійні ракети Tomahawk, після того як дійшов висновку, що це не зашкодить американським запасам озброєння, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Остаточне рішення тепер залежить від президента США Дональда Трампа.

