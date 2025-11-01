Головне за суботу, 1 листопада: понад 130 боєзіткнень, ситуація в Покровську, удари по Костянтинівці

Бойові дії на Донеччині, 131 бойове зіткнення, ворожі обстріли, наслідки удару балістикою по Миколаєву, "зимова підтримка" для українців. Яким запам’ятається 1347-й день повномасштабної війни.

Станом на вечір, кількість постраждалих унаслідок ворожого удару по Миколаєву балістичною ракетою збільшилась до 19.

Серед них 9-річна дівчинка, їй допомога надана амбулаторно. Ще чотирьом постраждалим медична допомога була також надана амбулаторно, інші залишаються в лікарні.

Водночас поліція уточнила, що внаслідок ракетного удару загинув 20-річний хлопець, а серед поранених є 12-річний хлопець та 9-річна дівчинка.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 1 листопада відбулося 131 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку – 49.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 1 листопада – в новині.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у фейсбуці повідомив, що триває комплексна операція зі знищення та витіснення російських сил із Покровська.

Сирський розповів, що відпрацював у корпусах та військових частинах на Покровському напрямку, де зараз найважче. Він заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та наявних потреб.

Головком зазначив, що в Покровсько-Мирноградській агломерації нашим воїнам доводиться стримувати тиск багатотисячного угруповання противника, який продовжує спроби інфільтруватися в житлову забудову та перерізати наші шляхи постачання. При цьому він наголосив, що оточення чи блокування міст немає.

Докладніше – в новині.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України спростували заяву російського військового керівництва про нібито знищення українського десанту в районі Покровська на Донеччині.

"Інформація про начебто знищення українського десанту є черговою російською провокацією і роботою російської пропаганди, є брехнею, як і всі попередні повідомлення Валерія Герасимова про оточення чи захоплення українських міст", — зазначає джерело.

За даними співрозмовника, у визначеному районі Покровська тривають стабілізаційні дії під керівництвом начальника ГУР МО Кирила Буданова.

Російські військові завдали двох ударів по Костянтинівці на Донеччині.

"Перший авіаудар ФАБ-250 зі сторони російських окупантів призвів до загибелі однієї цивільної особи. Людина отримала тілесні ушкодження, не сумісні з життям. Вибуховою хвилею пошкоджено сім приватних будинків, частина з них зазнала значних руйнувань", - повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

Згодом армія РФ завдала повторного авіаудару.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко розповіла про підготовку пакета зимової підтримки для українців.

На нещодавній нараді з президентом були визначені пріоритетні напрями і компоненти.

Свириденко зазначила, що пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.

Над запуском яких програм працює уряд – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!