Свириденко повідомила деякі деталі пакета “зимової підтримки” українців

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко розповіла про підготовку пакета зимової підтримки для українців.
На нещодавній нараді з президентом були визначені пріоритетні напрями і компоненти.
Свириденко зазначила, що пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.
Уряд працює над запуском програм, зокрема:
- Можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму - знайома українцям з минулої зими;
- Нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей;
- Нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці - 3000 кілометрів;
- Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими;
“Детально про всі компоненти пакета зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом”, – написала Свириденко.