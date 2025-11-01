Свириденко повідомила деякі деталі пакета “зимової підтримки” українців

Пакет, який ще в процесі розробки, включатиме як вже запущені програми, так і нові заходи підтримки.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко розповіла про підготовку пакета зимової підтримки для українців.

На нещодавній нараді з президентом були визначені пріоритетні напрями і компоненти.

Свириденко зазначила, що пакет включатиме як вже запущені програми, зокрема фіксовані ціни на енергоносії для населення, житлові субсидії, підтримку ОСББ для енергоефективності та допомогу на генератори, мораторій на відключення в прифронтових районах і виплати ВПО на дрова, так і нові заходи підтримки.

Уряд працює над запуском програм, зокрема:

Можливість одноразової виплати для всіх громадян України на зиму - знайома українцям з минулої зими; Нова грошова допомога для українців, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах, зокрема для ВПО, людей, які втратили роботу через війну, та малозабезпечених сімей; Нова програма безкоштовних поїздок по Україні для всіх громадян від Укрзалізниці - 3000 кілометрів; Комплексна перевірка здоровʼя для людей віком 40+ цієї зими;

“Детально про всі компоненти пакета зимової підтримки повідомлятимемо найближчим часом”, – написала Свириденко.