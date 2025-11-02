Головне за ніч та ранок неділі, 2 листопада: удари по Одещині, понад 140 боєзіткнень, обстріли Дніпропетровщини

Нічна повітряна атака, 143 бойових зіткнення, бої на Покровському таОлександрівському напрямках, ворожі обстріли, знеструмлення Донеччини, атака дронів на енергетичні об’єкти на Росії.

СБУ і Сили безпеки та оборони завдали успішних ударів по нафтотерміналу в Туапсе Краснодарського краю. У результаті філігранної роботи, уражено танкер та інфраструктуру порту, поінформували джерела LB.ua у СБУ.

Безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" СБУ у взаємодії із іншими Силами безпеки та оборони вразили танкер і навантажувальну інфраструктуру нафтового терміналу порту Туапсе (Краснодарський край, рф). Зафіксовано п’ять влучань безпілотників.

"Унаслідок прильотів загорівся танкер та виведено з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери, що здійснюють завантаження та розвантаження танкерів. Пошкоджено також портові будівлі", — інформує джерело.

Уночі 2 листопада російські війська завдали удару дронами по Одеській області.

Попри активну роботу ППО, є пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Станом на 10:00 було відомо, що через обстріл загинуло дві людини, ще три постраждали. 42-річний чоловік госпіталізований із термічними опіками, ще двом людям допомогу надали на місці.

Унаслідок атаки пошкоджено п’ять вантажних автомобілів на відкритій автостоянці: чотири з них були порожніми, ще один - зерновоз із вантажем сої.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 143 боєзітнення, ворог продовжує тиснути на Покровському напрямку (50 ворожих штурмів).

На Костянтинівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Софіївки та в напрямку населених пунктів Костянтинівка і Бересток.

Сили оборони уразили шість районів зосередження особового складу та дві артилерійські системи ворога.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 940 російських окупантів. З початку повномасштабного вторгнення втрати РФ складають близько 1 143 670 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Через російські обстріли на Дніпропетровщині загинули четверо людей, серед них — двоє дітей.

Сили оборони збили над областю дев’ять ворожих безпілотників.

Більше інформації – в новині.

Через ворожі удари по інфраструктурі вся Донецька область знеструмлена. Почалися аварійні відключення, повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Фахівці вже займаються вирішенням проблеми. Щойно це буде можливо, електропостачання в області буде відновлене", — каже очільник ОВА.

РФ атакувала Україну балістичними ракетами і 79 ударними дронами.

Сили ППО знищили 67 ворожих безпілотників.

Більше інформації – в новині.

У ніч на 2 листопада українські безпілотники здійснили масштабну атаку на енергетичні об’єкти Росії. Під ударами опинилися Курська, Липецька, Краснодарська області та місто Орел.

Мешканці Орла повідомили про атаку невідомих дронів і вибухи в районі місцевої теплоелектростанції. Російська влада традиційно не коментує масштаби руйнувань, проте місцеві джерела повідомляють про значні проблеми з енергопостачанням у регіоні.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!