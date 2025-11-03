Окупанти завдали майже 770 ударів по Запорізькій області і поранили людей

Надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.

Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Упродовж доби росіяни поранили трьох людей у Запоріжжі. Окупанти завдали 769 ударів по 15 населених пунктах області.

