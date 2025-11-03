Окупанти завдали майже 770 ударів по Запорізькій області і поранили людей

Упродовж доби росіяни поранили трьох людей у Запоріжжі. Окупанти завдали 769 ударів по 15 населених пунктах області.
Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Малокатеринівці, Тернуватому, Приморському, Залізничному, Солодкому. 513 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Біленьке, Червонодніпровку, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.
4 обстріли з РСЗВ накрили Запоріжжя, Тернувате, Успенівку, Новоандріївку.
247 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Степового, Гуляйполя, Малої Токмачки, Чарівного.
Надійшло 38 повідомлень про пошкодження житла, обʼєктів інфраструктури та автомобілів.
- Унаслідок чергової ворожої атаки на Запоріжжя пошкоджено 17 приватних будинків.