Головне за понеділок, 3 листопада: понад 150 боєзіткнень, ситуація в Покровську, Мирнограді та Куп’янську

Бойові дії на Донеччині, 151 бойове зіткнення, ворожі обстріли, розслідування удар по місцю базування військових на Дніпропетровщині. Яким запам’ятається 1349-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 3 листопада відбулося 151 бойове зіткнення.

На Покровському напрямку - понад третина боєзіткнень з початку доби (57). Активні бойові дії тривали і на Олександрівському та Костянтинівському напрямках.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 листопада – в новині.

Триває операція із зачистки Покровська від окупантів. Сили оборони зупинили розширення російської присутності на півночі міста і не допустили перерізання дороги до Родинського, повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ.

Для протидії ворогу продовжують залучати більшу кількість спецпризначенців і штурмових підрозділів. За попередні дні Сили оборони створили можливості для виконання завдання з поповнення військ додатковим особовим складом і технікою.

"Ситуація у Мирнограді – напружена, але не загрозлива. На підступах до південно-східних околиць Мирнограду зафіксований противник. Загальна кількість ворожого особового складу незначна – близько 10. Триває робота по їх ліквідації. Оборона міста вже поповнена додатковими силами", – повідомили в 7 корпусі.

У Куп’янську Харківської області тривають активні бойові дії. Російські війська намагаються втримати свої позиції на півночі міста та просунутися до центру зі східного боку.

Про це в ефірі Суспільного повідомив начальник управління комунікації Угруповання Об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов.

"Дії з українського боку спрямовані на стримування окупантів і вибиття їх із тих позицій, через які вони намагаються заходити. Ситуація нестабільна. Ускладнена логістика і для української, і для російської сторони. Через активне використання дронів, зокрема на оптоволокні, обидві сторони ускладнюють логістику одна одній", — зазначив Трегубов.

Більше інформації – в новині.

Президент Володимир Зеленський підписав укази про нагородження відзнакою "Хрест бойових заслуг" солдата Олександра Аліксєєнка й молодшого сержанта Олександра Тішаєва, що проходять службу в лавах Сил територіальної оборони ЗСУ, за безперервне ведення бойових дій на передовій позиції впродовж 165 діб.

У травні – жовтні 2025 року на околиці населених пунктів Вербове, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області Тішаєв як старший позиції разом із солдатом Аліксєєнком перебували 165 діб на одній зі спостережних позицій. Доповідали про розвідку переднього краю, проліт дронів, спостерігали за штурмовими групами ворога, здійснювали упереджувальний вогонь, доповідали про переміщення та місце дислокації окупантів.

Подробиці – в новині.

Військово-Морські Сили Збройних Сил України успішно завдали удару по позиціях російських окупантів, які перебували на буровій установці "Сиваш" у Чорному морі.

Про це повідомили ВМС України та оприлюднили відповідне відео.

У результаті операції було ліквідовано елітний спецпідрозділ противника, а також знищено технічні засоби розвідки, спостереження та ворожий розрахунок протитанкового ракетного комплексу (ПТРК).

Докладніше – в новині.

Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині.

За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені.

На місце прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії. Зокрема слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!