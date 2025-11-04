Затримали підполковника Міноборони, який переправляв чоловіків до ЄС

Закарпатська спецпрокуратура у сфері оборони викрила заступника начальника одного з військових представництв Міноборони, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Румунії.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону .

За даними слідства, офіцер обіцяв забезпечити доїзд до кордону і перехід гірсько-лісистою місцевістю Рахівського району. Для безперешкодного проїзду блокпостів зловмисник планував використовувати службовий автомобіль.

Вартість “послуги” становила 7,5 тисяч євро з особи. Під час отримання чергової частини коштів підполковника затримали.

Йому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордо і обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 908 тисяч гривень.