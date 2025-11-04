В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоВійна

Затримали підполковника Міноборони, який переправляв чоловіків до ЄС

Для безперешкодного проїзду блокпостів зловмисник планував використовувати службовий автомобіль.

Затримали підполковника Міноборони, який переправляв чоловіків до ЄС
затриманй підполковник Міноборони

Закарпатська спецпрокуратура у сфері оборони викрила заступника начальника одного з військових представництв Міноборони, який організував схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через кордон до Румунії.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону .

За даними слідства, офіцер обіцяв забезпечити доїзд до кордону і перехід гірсько-лісистою місцевістю Рахівського району. Для безперешкодного проїзду блокпостів зловмисник планував використовувати службовий автомобіль.

Вартість “послуги” становила 7,5 тисяч євро з особи. Під час отримання чергової частини коштів підполковника затримали.

Йому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордо і обрали запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 908 тисяч гривень.
