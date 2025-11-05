Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна отримала статус «Розширеного партнерства» з Об’єднаними експедиційними силами

Вперше такий статус отримала держава, що не є членом об’єднання.

Україна отримала статус «Розширеного партнерства» з Об’єднаними експедиційними силами
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Україна отримала статус «Розширеного партнерства» з Об’єднаними експедиційними силами (JEF), повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.  

Відповідний меморандум підписали міністри оборони країн-членів JEF. Вперше такий статус отримала держава, що не є членом об’єднання.

“Вдячний Міністру оборони Норвегії Торе Сандвіку та Міністру оборони Великої Британії Джону Гілі за запрошення. Завдяки ініціативі Президента Володимира Зеленського Україна вперше представлена на засіданні міністрів оборони країн-членів JEF – історична мить”, – написав Шмигаль.

Об’єднані експедиційні сили (JEF) – коаліція, створена Великою Британією у 2015 році за участі ще 9 північноєвропейських країн: Данії, Фінляндії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Швеції та Норвегії.

“Україна здатна посилити JEF. Ми будемо ділитися знаннями у сферах протидії гібридній агресії, застосування сил ППО, використання дронів, захисту національної інфраструктури та ведення дальніх ударів. Плануємо участь ЗСУ у спільних навчаннях для досягнення повної взаємосумісності й готовності діяти спільно в кризових ситуаціях”, – заявив Шмигаль.

Він зазначив, що Україна готова й надалі робити свій внесок у досягнення цілей — через спільні навчання, інноваційні партнерства та кооперацію у сфері оборонної промисловості. Своєю чергою, Україна очікує від партнерів доступу до європейських технологій і виробничих потужностей, на базі яких можливо налагодити спільне виробництво.
