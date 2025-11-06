Росіяни вбили людину на Сумщині і трьох – поранили

Російські війська здійснили 90 обстрілів по 38 населених пунктів у 15 територіальних громадах області.

У Сумській області упродовж доби через російські атаки загинула людина. Ще троє отримали поранення.

Про це повідомили у ОВА.

У Середино-Будській громаді через удар FPV дроном вибуху загинув 34-річний чоловік, госпіталізовано з пораненнями 69-річну жінку, 80-річного чоловіка.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання FPV дрону в трактор поранення отримав 26-річний чоловік.

Протягом доби, з ранку 5 листопада до ранку 6 листопада 2025 року, російські війська здійснили 90 обстрілів по 38 населених пунктів у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

Сумська

Степанівська

Миропільська

Юнаківська

Хотінська

Білопільська

Краснопільська

Есманьська

Шалигинська

Дружбівська

Середино-Будська

Свеська

Зноб-Новгородська

Великописарівська

Новослобідська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

більше 20 ударів КАБ;

більше 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено трактор;

у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль і одне приватне домоволодіння;

у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;

у Степанівській громаді пошкоджено нежитлову споруду;

у Великописарівській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;

в Есманьській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Вдалося евакуювати 7 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 20 хвилин.