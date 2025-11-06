Росіяни вбили людину на Сумщині і трьох – поранили

У Сумській області упродовж доби через російські атаки загинула людина. Ще троє отримали поранення.
Про це повідомили у ОВА.
У Середино-Будській громаді через удар FPV дроном вибуху загинув 34-річний чоловік, госпіталізовано з пораненнями 69-річну жінку, 80-річного чоловіка.
У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання FPV дрону в трактор поранення отримав 26-річний чоловік.
Протягом доби, з ранку 5 листопада до ранку 6 листопада 2025 року, російські війська здійснили 90 обстрілів по 38 населених пунктів у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.
Під ударами ворога були населені пункти таких громад:
- Сумська
- Степанівська
- Миропільська
- Юнаківська
- Хотінська
- Білопільська
- Краснопільська
- Есманьська
- Шалигинська
- Дружбівська
- Середино-Будська
- Свеська
- Зноб-Новгородська
- Великописарівська
- Новослобідська.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- більше 20 ударів КАБ;
- більше 10 скидань ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено трактор;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль і одне приватне домоволодіння;
- у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Степанівській громаді пошкоджено нежитлову споруду;
- у Великописарівській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;
- в Есманьській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
Вдалося евакуювати 7 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 20 хвилин.
- За жовтень на Сумщині зафіксовано понад 2700 атак, зокрема 434 керовані авіабомби, 313 ударів БпЛА та 17 ракетних ударів.