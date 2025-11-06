Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський "Буревісник": замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для "мирної угоди" з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
США та Китай підпишуть торговельну угоду "досить скоро", – Трамп
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вбили людину на Сумщині і трьох – поранили

Російські війська здійснили 90 обстрілів по 38 населених пунктів у 15 територіальних громадах області.

Наслідки російської атаки, ілюстративне фото
Фото: ДСНС Сумщини

У Сумській області упродовж доби через російські атаки загинула людина. Ще троє отримали поранення. 

Про це повідомили у ОВА. 

У Середино-Будській громаді через удар FPV дроном вибуху загинув 34-річний чоловік, госпіталізовано з пораненнями 69-річну жінку, 80-річного чоловіка.

У Зноб-Новгородській громаді внаслідок влучання FPV дрону в трактор поранення отримав 26-річний чоловік.

Протягом доби, з ранку 5 листопада до ранку 6 листопада 2025 року, російські війська здійснили 90 обстрілів по 38 населених пунктів у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Під ударами ворога були населені пункти таких громад:

  • Сумська
  • Степанівська
  • Миропільська
  • Юнаківська
  • Хотінська
  • Білопільська
  • Краснопільська 
  • Есманьська
  • Шалигинська
  • Дружбівська
  • Середино-Будська
  • Свеська
  • Зноб-Новгородська
  • Великописарівська
  • Новослобідська.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: 

  • більше 20 ударів КАБ;
  • більше 10 скидань ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено трактор;
  • у Середино-Будській громаді пошкоджено автомобіль і одне приватне домоволодіння;
  • у Краснопільській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Степанівській громаді пошкоджено нежитлову споруду;
  • у Великописарівській громаді пошкоджено приміщення навчального закладу;
  • в Есманьській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Вдалося евакуювати 7 людей. За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 20 хвилин.

  • За жовтень на Сумщині зафіксовано понад 2700 атак, зокрема 434 керовані авіабомби, 313 ударів БпЛА та 17 ракетних ударів. 
﻿
