Війна

Reuters: Волгоградський НПЗ зупинив роботу після атаки українського безпілотника

Торік Волгоградський НПЗ переробив 5,1% нафти від загального обсягу на російських НПЗ.

Волгоградський НПЗ

Волгоградський НПЗ, який належить нафтовому гиганту “Лукойл”, зупиняє роботу після атаки українського безпілотника.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела.

За даними джерел, під час атаки були пошкоджені установка первинної переробки CDU-5 з добовою потужністю 9 100 метричних тонн, або 66 700 барелів на день (20% загальної потужності заводу) та установка гідрокрекінгу потужністю 11 000 тонн на день.

“Завод зупинено. CDU-5 горів, є деякі пошкодження установки гідрокрекінгу”, – сказало одне з джерел.

Торік Волгоградський НПЗ переробив 13,7 млн метричних тонн нафти, або 5,1% від загального обсягу на російських НПЗ.

  • Російський порт Туапсе призупинив експорт пального, а місцевий нафтопереробний завод припинив переробку нафти після українських атак дронами 2 листопада, які пошкодили інфраструктуру об’єкта.
  • Українські дрони-камікадзе під керуванням операторів Головного управління розвідки, Збройних сил та Сил спецоперацій здійснили наліт на НПЗ “Лукойл- Нижегороднефтеоргсинтез” в м. Кстово Нижньогородської області РФ. 
