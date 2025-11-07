Поблизу ЗАЕС оголосили локальне перемир’я для ремонту лінії електропередач, — МАГАТЕ

Після ремонту ЗАЕС матиме доступ до двох ліній електропередач — "Феросплавної-1" та 750-кіловольтної "Дніпровської".

Біля окупованої Запорізької АЕС оголосили тимчасове локальне перемир’я, за посередництва МАГАТЕ, для проведення ремонтних робіт на пошкодженій лінії електропередач "Феросплавна-1".

Про це йдеться у заяві гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Ще одне локальне перемир’я, укладене за посередництва МАГАТЕ, набуло чинності сьогодні поблизу Запорізької атомної електростанції, відкривши шлях до проведення ремонтних робіт, спрямованих на зміцнення зв’язку станції з енергомережею та запобігання ядерній аварії", — ідеться у заяві.

Зазначається, що домовленості досягли через два тижні після успішного відновлення зовнішнього електропостачання ЗАЕС, яке також стало можливим завдяки тимчасовому перемир’ю.

У п’ятницю вранці на місці пошкодженої ділянки 330-кіловольтної лінії "Феросплавна-1" розпочалися розмінування та інші підготовчі роботи. Очікується, що ремонтні бригади розпочнуть основні роботи у суботу, аби відновити підключення лінії протягом кількох днів.

Після завершення ремонту станція матиме доступ до двох ліній електропередач — "Феросплавної-1" та 750-кіловольтної "Дніпровської", яку відновили минулого місяця після понад чотиритижневого відключення.

Команда МАГАТЕ, що постійно перебуває на ЗАЕС, здійснюватиме моніторинг ходу робіт.