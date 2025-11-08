Світлі й крилаті. Де живуть і який мають вигляд ангели

Як з’явилися ангели? Як вони виглядають: чи справді добрі – з крилами, а злі – з рогами? Чого добивався Люцифер і що отримав Архістратиг Михаїл? Про що спілкуються ангели, коли збираються в Бога на нараду? Коли радіє і чому засмучується наш ангел-охоронець?

Любимо ми цих істот – прекрасних, світлих, крилатих. Сподіваємося на їхній захист, віримо в їхнє заступництво. Та все ж – так мало про них знаємо…

Фото: надано авторкою Декан богословського факультету Львівської православної богословської академії, архімандрит ПЦУ Кипріан Лозинський

Чи відомо, отче, як з’явилися ангели?

Ми не маємо історії про створення ангелів, як от відомо про створення людини Господом. Багато отців церкви пояснюють перші слова Святого Письма, книги Буття «На початку сотворив Бог небо», як створення духовного світу, тобто ангелів, а під словами «сотворив землю» – початок створення матеріального світу. Але коли і як це відбулося – Біблія не розповідає. Єдине, що ми достеменно знаємо, що ангели існують, і їх створив Бог. І Церква вчить, що ангели були створені перед створенням матеріального світу і перед створенням людини.

У яких відомих біблійних історіях присутні ангели?

І в Старому, і в Новому Завіті таких історій дуже багато. Найперше згадується про присутність ангелів у житті людини в історії про вигнання Адама і Єви з раю. Каже Святе Письмо, що Господь поставив ангела з вогненним мечем стерегти вхід у райський сад, щоб людина не могла туди повернутися. Ангел – означає «вісник». І в Біблії є багато моментів, коли Господь посилає ангелів до людей, щоб вони звіщали їм його волю. Ангели являлися юдейським старозавітнім царям, пророкам, суддям, праведникам. Зрештою, сам Господь являється Аврааму у вигляді трьох ангелів.

Ангели допомагають людям у подорожах. Скажімо, в Старому Завіті архангел Рафаїл супроводжує Товію, допомагає йому в подорожі. Ангел Гавриїл уже в Новому Завіті звіщає Діві Марії, що вона народить Божого сина. Ангел являється апостолам у в'язниці. Після воскресіння Христа ангел являється жінкам-мироносицям біля гробу, а по вознесінні – апостолам.

Фото: Вікі 'Благовіщення Пресвятої Богородиці '. Леонардо да Вінчі

Зазвичай, коли говоримо про ангелів, то уявляємо собі добрих світлих створінь, які покликані допомагати людям. Але ж ми пам'ятаємо історію про Люцифера і бунт ангелів проти Бога. Як це було?

Достеменно невідомо, коли це сталося. Є припущення, що це було до створення людини, а інше припущення – що це було вже після створення людини і що людина була причиною. Господь створив ангелів чистими і безгрішними. Але чистота і святість будь-якої розумної істоти – і ангелів, і людей – визначається наближеністю до Бога. Коли ангели були створені, вони ще не були остаточно сформовані як добрі істоти, бо шлях будь-якої розумної істоти має проходити через самостановлення. Людина автоматично не є доброю, вона має стати доброю, хоча створена зі схильністю до добра, але ж одночасно і зі схильністю до зла.

Найперший ангел, якого створив Бог, був Люцифер. Його ім’я з латинської означає «світлосяйний», тобто ангел світла. Він був найбільш наближений до Бога. І якось він подумав: «Ну, я ж такий, як Бог, всі є меншими від мене». Проте його бунт полягав не в тому, щоб скинути Бога з престолу. Він хотів панувати нарівні з Богом.

Частина ангелів його підтримали, бо бачили його силу, могутність, наближеність до Бога. Але були ангели, які розуміли, що нікого вищого за Бога бути не може, першим серед них був архангел Михаїл. Він не був одним із найвищих ангелів, але був найзавзятішим. Він сказав: «Хто як Бог?» Власне його ім'я Михаїл чи Міхаель на івриті означає «хто як Бог». Частина ангелів пішла за ним, зав'язалася ота відома битва між ангелом, який впав у гординю, Люцифером Денницею і ангелом Михаїлом, який став на захист Бога. Люцифера скинули з неба. І відбувся остаточний поділ духів на добрих і злих.

Фото: Вікіпедія Вигнання з раю' Художник Лука Джордано

А чи можна якось описати, як виглядала та битва між ангелами?

Жодних описів цієї битви не існує. Єдине, що знаємо, як казав Христос: «Я бачив Сатану, який падав, як блискавка, з неба». Тобто Христос говорить нам, що він бачив цю битву. Це єдиний візуальний момент, про який написано. Ангели, зрештою, це духи. Як відбувалась між ними битва – чи на якомусь енергетичному рівні, чи це було фізичне протистояння, ми не знаємо і навіть уявити не можемо.

Чим ще відомий Архангел Михаїл, окрім того, що він переміг Люцифера?

Він був архангелом (старшим ангелом), а після перемоги став архістратигом – старшим воїном, головнокомандувачем усього небесного воїнства. Тому його зображують як воїна в обладунках, ми звертаємося до нього як до воїна в молитві. Зокрема зараз, в час війни з Росією, українці моляться до архістратига Михаїла, як до воїна небесних сил, щоб він допомагав нашим захисникам.

Далі він з'являється в різних біблійних подіях, особливо старозавітніх. Відомо, що він брав участь у битвах за єврейський богообраний народ, з якого мав вийти Месія. Він вів їх при виході з Єгипту, він допомагав їм в протистоянні, Господь посилає його на спілкування з особливими людьми з єврейського народу, наприклад, з патріархом Яковом. Михаїл також є захисником знедолених і скривджених.

Отче, як на вашу думку, виглядають ангели? У сяйві з крилами, як на іконах?

Ми можемо лише уявляти. Відомо, що ангели – безстатеві істоти. Є деякі описи в Священному Писанні, але насправді вони не дуже милі людському оку. Наприклад, у Книгах пророків ангелів зображують дуже дивними істотами, які мають шість пар крил, багато очей, одягнені наче в метал і немовби літають на дисках. Описи дуже фантастичні. Чому так? Тому що люди, яким являлися ангели, бачили їх людськими очима і описували їх людськими категоріями. Для спілкування з людиною ангели набувають такого вигляду, який необхідний у той момент. Наприклад, Рафаїл, про якого я вже згадував, являвся Товії в Старому Завіті у вигляді чоловіка і супроводжував його в подорожі. Ангели, які прийшли в Содом і Гомору до Лота сповістити йому, що ці міста будуть знищені, виглядали як двоє юнаків. Архангел Гавриїл теж явився Марії у вигляді людини – він же не хотів її налякати. Але іноді для сильнішого враження ангел являється як вогняний стовп чи хмара.

Фото: надано автором Архістратиг Михаїл перемагає диявола. Художник Гвідо Рені.

Якщо ми говоримо про добрих ангелів, то уявляємо їх світлими, гарними. Ну, а злі духи – це відсутність світла, холод, темрява. Їх зображають чорними, волохатими, з кігтями, іклами, рогами та копитами. Цей вигляд викликає страх і огиду. Ще описують, що появу злого духа супроводжує сморід, людина відчуває холод, інколи пронизливий панічний страх. У психології є таке явище – нічний параліч, відчуття страху, який наче паралізує. Церква пов’язує такі відчуття з появою злого духа.

Ангели можуть спілкуватися між собою?

Так, звичайно. У Біблії в Книзі пророка Іова йдеться, що до Бога на нараду сходяться ангели, зокрема серед них був Сатана. І на цій нараді вони говорили про праведника Іова, який благочестиво живе, а диявол заперечував. Він казав, що Іов не такий праведний, а якщо в нього забрати здоров'я, маєтки, то він почне проклинати Бога. Іов насправді лишився праведним, але нам цікавий той момент, що злі і добрі ангели перетинаються і спілкуються. Ще є приклад в історії про пророка Мойсея. Диявол і Архангел Михаїл, про якого ми вже згадували, сперечалися за тіло померлого Мойсея. Архангел Михаїл не хотів залишати його серед людей, щоб вони не почали його обожувати і йому поклонятися.

Чи ангели є смертними?

Ангели – безсмертні духи, так само, як і людина має безсмертну душу. Але тут дуже важливий момент. Ніщо не є безсмертне саме по собі. Самим по собі безсмертним є тільки Бог. Тобто він володіє життям. А всі інші істоти, які були створені, зокрема ангели, можуть зникнути. Ми не говоримо про смерть ангела, бо це не зовсім правильно, оскільки він не народився. Це люди народжуються і помирають. Ангели були сотворені, але вони можуть так само зникнути чи бути знищені, якщо Бог цього захоче.

Отче, змалку знаємо і віримо, що кожна людина має ангела-хоронителя. Чи так насправді?

Так, про це йдеться у Святому Письмі. Наприклад, Христос каже: «Не ображайте нікого з малих цих, бо ангели їхні на небі стоять перед престолом Божим». «Кожен з малих цих» – це наш ближній, тобто ангел кожного з них є перед Богом. Оце є пряма вказівка на те, що кожен має свого ангела. І церква називає їх ангелами-хоронителями. Якщо говоримо про небесну ієрархію, яку описав Діонісій Ареопагіт, то вони – найнижча сходинка ангельського служіння. Це прості «рядові солдати», які приставлені до кожної людини, щоб допомагати їй іти життям. Вони, коли потрібно, втручаються в наше життя, щось підказують. Ми можемо говорити про інтуїцію, про шосте чуття, але Церква вчить, що це голос ангела чи голос Божий в нас.

І в молитвах на охрещенні ми теж говоримо: «Дай йому ангела-хоронителя на все його життя». Тобто церква закликає, просить Бога, щоб ангела-хоронителя приставив до людини. І віримо, що такі ангели є біля людей. І в життях святих часто згадується, що вони бачили ангелів-хоронителів.

Фото: надано авторкою Намісник Іоано-Золотоустівського монастиря ПЦУ архімандрит Кипріан Лозинський

Інколи чуємо, що людина після смерті «стала ангелом». Що не так у цій фразі?

Це неправильно. Так само як неправильно називати іменини (день нашого небесного покровителя) «днем ангела». Люди і ангели – різні істоти. Ангел – це цілком духовна істота, створена з Божої енергії, а людина – це духовно-матеріальна істота, яка поєднує в собі і матеріальну, і надприродну сутності. Ангели не стають людьми, а люди не стають ангелами. І коли людина помирає, вона не стає ангелом. Можна говорити про те, що для рідних вона стала ще одним небесним покровителем, заступником перед Богом. Наші воїни, які гинуть – це наші заступники в небі.

Чи можна молитися, звертатися з проханнями до ангелів?

Не тільки можна, а й треба. І церковна традиція дає нам різні молитви до ангелів. І в ранковому, і в вечірньому молитовних правилах є молитви до ангелів-хоронителів. І це правильно, бо якщо маємо поруч ангела-хоронителя, то чому до нього не маємо звертатися, як до нашого друга? Адже вони не тільки звіщають нам Божу волю, а й несуть Богові наші звістки, тобто наші молитви, наші прохання, наші бажання.

А ми можемо їх чимось засмутити, розчарувати?

Складно говорити про емоції ангелів… Але як каже Господь в притчі про загублену вівцю, «якщо навернеться хоч одна людина…, то ангели радіють у небі». Тож ангели радіють, коли навертається людина. І очевидно засмучуються, якщо людина відступає від Бога.

Тож треба жити так, щоб не засмучувати наших ангелів.