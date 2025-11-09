Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Росіяни атакували житловий сектор Сумщини

Унаслідок обстрілу виникли пожежі у житлових будинках.

Росіяни атакували житловий сектор Сумщини
наслідки російських обстрілів
Фото: скріншот

Уранці 9 листопада російські окупанти атакували житловий сектор у Пітивльській громаді Сумщини, виникли пожежі, постраждала жінка.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Вранці 9 листопада у Путивльській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА загорілася оселя мирних жителів", — ідеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на розташовані поруч господарчі будівлі. Територію обстежили.

Внаслідок атаки постраждала 78-річна жінка, вона отримала гостру реакцію на стрес.
