Уранці 9 листопада російські окупанти атакували житловий сектор у Пітивльській громаді Сумщини, виникли пожежі, постраждала жінка.
Про це повідомляє ДСНС України.
"Вранці 9 листопада у Путивльській громаді внаслідок удару ворожого БпЛА загорілася оселя мирних жителів", — ідеться у повідомленні.
Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили поширення вогню на розташовані поруч господарчі будівлі. Територію обстежили.
Внаслідок атаки постраждала 78-річна жінка, вона отримала гостру реакцію на стрес.
- Протягом доби російські війська здійснили 65 обстрілів по території Сумської області.