Вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Били і "Кинджалами"

У ніч на 10 листопада російська армія завдала ракетно-дронового удару по території України. Зафіксували влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

"У ніч на 10 листопада (з 18:30 09 листопада) противник атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Тамбовської обл., п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 67 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди", – розповіли там.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни.

Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння чи влучання не надходили.