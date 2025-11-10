Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Били і "Кинджалами"

Зафіксували влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Вночі росіяни атакували Україну дронами та ракетами різних типів. Били і "Кинджалами"
Фото: Генштаб

У ніч на 10 листопада російська армія завдала ракетно-дронового удару по території України. Зафіксували влучання 15 ударних БпЛА на 9 локаціях.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

"У ніч на 10 листопада (з 18:30 09 листопада) противник атакував двома аеробалістичними ракетами Х-47М2 “Кинджал” із повітряного простору Тамбовської обл., п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 67 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Брянськ - рф, Гвардійське – ТОТ АР Крим, близько 40 із них – "шахеди", – розповіли там. 

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 52 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на сході, півдні та центрі країни.

Інформація щодо ракет уточнюється. Дані про падіння чи влучання не надходили.

Фото: Повітряні сили
Теми: , , , ,
