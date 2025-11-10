Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, постраждали люди

Упродовж дня 10 листопада російські окупанти атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Через обстріли постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
"Агресор поцілив безпілотником по Васильківській громаді Синельниківського району. Постраждав 36-річний чоловік. Понівечене приватне підприємство", — ідеться у повідомленні.
Для ударів по Нікопольщині ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, скинув боєприпас з БпЛА.
Росіяни били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах.
Поранення отримала 76-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.
