Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, постраждали люди

Поранення отримала 76-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Росіяни били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах.

Для ударів по Нікопольщині ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, скинув боєприпас з БпЛА.

"Агресор поцілив безпілотником по Васильківській громаді Синельниківського району. Постраждав 36-річний чоловік. Понівечене приватне підприємство", — ідеться у повідомленні.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Упродовж дня 10 листопада російські окупанти атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Через обстріли постраждали двоє цивільних.

Росіяни продовжують атакували прифронтові райони області дронами та з артилерії.

Про використання cookies

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies