Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, постраждали люди

Росіяни продовжують атакували прифронтові райони області дронами та з артилерії.

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини, постраждали люди
Пошкодження у Дніпропетровській області
Фото: ДСНС

Упродовж дня 10 листопада російські окупанти атакували Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровщини. Через обстріли постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

"Агресор поцілив безпілотником по Васильківській громаді Синельниківського району. Постраждав 36-річний чоловік. Понівечене приватне підприємство", — ідеться у повідомленні. 

Для ударів по Нікопольщині ворог застосовував артилерію, FPV-дрони, скинув боєприпас з БпЛА. 

Росіяни били по райцентру, Марганецькій та Мирівській громадах. 

Поранення отримала 76-річна жінка. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies