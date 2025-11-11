Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Джерела: удару по нафтовому об'єкту в Орську провела СБУ

Відстань до нього склала 1400 км. 

Джерела: удару по нафтовому об'єкту в Орську провела СБУ
Фото: скриншот

За ударом на "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області стоїть СБУ, розповіли джерела редакції. Відстань до цілі склала 1400 кілометрів.

На цьому НПЗ – чотири установки первинної переробки нафти. Підприємство випускає близько 30 видів продукції: автобензини, дизельне паливо, мастила, авіаційний керосин, бітум, мазут і є одним із провідних нафтопереробних заводів ворога.

На території НПЗ пролунало щонайменше чотири вибухи, після чого виникло задимлення. Це вже друга атака Служби безпеки на цьому підприємстві – перша сталася 3 жовтня цього року.

“СБУ продовжує завдавати точних ударів по об’єктах нафтогазової промисловості рф, які приносять ворогу гроші для війни проти України. Такі атаки підривають економічний потенціал агресора, зменшують його нафтові прибутки та ускладнюють логістику постачання армії”, – повідомило поінформоване джерело в СБУ.
