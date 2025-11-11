Сьогодні, 11 листопада, президент Володимир Зеленський прибув до Херсона в річницю звільнення міста.

Про це він повідомив у соцмережах.

“Сьогодні в Херсоні. Вже третя річниця звільнення міста від росіян – окупанти втекли звідси, і ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулись у місто – місто Херсон. Я дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсону, кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз – життя наших людей”, – сказав Зеленський.

Він розповів, що провів сьогодні тут нараду з усіма, хто відповідає за безпеку.

“Також були наші військові – Сили безпілотних систем. Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту. Тисячі ударів російських дронів щомісяця проти цього міста, фактично постійно така загроза. Визначив, що наші Сили безпілотних систем, Птахи Мадяра й інші підрозділи збільшать тут спроможності. Саме спроможності захисту. Важливо все це реалізувати. Визначили завдання для захисту доріг, логістики – урядовці допоможуть", – сказав президент.

Зеленський повідомив, що у п'ятницю проведе спеціальну ставку щодо прифронтових міст. За його словами, сьогодні є також рішення по енергетиці, по обладнанню для Херсона, йдеться про фінансування додаткове. Максимум у середу ці рішення має бути ухвалено урядом на рівні відповідних міністрів.