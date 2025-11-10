До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаПолітика

Президент Зеленський зустрівся зі Спікеркою парламенту Сербії

Сторони говорили про співпрацю держав та партнерство.

Президент Зеленський зустрівся зі Спікеркою парламенту Сербії
Фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Головою Народної скупщини Республіки Сербія Аною Брнабич.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави подякував Сербії за підтримку територіальної цілісності України: "Ми вдячні Александру Вучичу. Періодично проводимо з ним телефонні розмови, маємо зустрічі", – наголосив Президент. 

Сторони говорили про членство у Євросоюзі, виклики та про те, як підтримати один одного. "Ми готові підтримувати країни Західних Балкан і наших друзів із Молдови. І розраховуємо на вашу країну, що вона підтримає Україну", – зазначив Володимир Зеленський.

Також обговорено процес європейської інтеграції, що є стратегічною метою для України та Сербії.

Ана Брнабич наголосила, що важливо продовжувати взаємну підтримку на цьому шляху.

"Я рада бути в Україні, і ми будемо працювати над продовженням нашого співробітництва, особливо в напрямі європейської інтеграції", – сказала вона.

Президент України та Голова Народної скупщини Сербії також говорили про міждержавну співпрацю і партнерство заради регіональної безпеки.

Володимир Зеленський окремо відзначив сприяння першої леді Сербії Тамари Вучич, її участь у самітах перших леді та джентльменів та увагу до проблеми українських дітей, яких викрала Росія. 

"Немає жодної країни, яка могла б самостійно повернути всіх дітей. Саме тому ми розраховуємо на коаліцію різних країн, лідерів, урядів і парламентів", – наголосив Президент.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies