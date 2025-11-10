Президент Зеленський зустрівся зі Спікеркою парламенту Сербії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Головою Народної скупщини Республіки Сербія Аною Брнабич.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Глава держави подякував Сербії за підтримку територіальної цілісності України: "Ми вдячні Александру Вучичу. Періодично проводимо з ним телефонні розмови, маємо зустрічі", – наголосив Президент.

Сторони говорили про членство у Євросоюзі, виклики та про те, як підтримати один одного. "Ми готові підтримувати країни Західних Балкан і наших друзів із Молдови. І розраховуємо на вашу країну, що вона підтримає Україну", – зазначив Володимир Зеленський.

Також обговорено процес європейської інтеграції, що є стратегічною метою для України та Сербії.

Ана Брнабич наголосила, що важливо продовжувати взаємну підтримку на цьому шляху.

"Я рада бути в Україні, і ми будемо працювати над продовженням нашого співробітництва, особливо в напрямі європейської інтеграції", – сказала вона.

Президент України та Голова Народної скупщини Сербії також говорили про міждержавну співпрацю і партнерство заради регіональної безпеки.

Володимир Зеленський окремо відзначив сприяння першої леді Сербії Тамари Вучич, її участь у самітах перших леді та джентльменів та увагу до проблеми українських дітей, яких викрала Росія.

"Немає жодної країни, яка могла б самостійно повернути всіх дітей. Саме тому ми розраховуємо на коаліцію різних країн, лідерів, урядів і парламентів", – наголосив Президент.