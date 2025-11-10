Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаПолітика

Залужний прокоментував імовірні переговори із Росією

На його думку, РФ перетворює дипломатію на пастку за допомогою "тактики виснаження". 

Залужний прокоментував імовірні переговори із Росією
Валерій Залужний
Фото: скріншот відео

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що західні країни, які закликають Київ вести переговори із Росією, забувають про дві істини. Він також вважає, що РФ перетворює дипломатію на пастку за допомогою "тактики виснаження".

Його колонку для The New York Post опублікували української в УП. 

За його словами, перша істина, про яку забули західні країни, полягає у тому, що на кону стоїть не лише доля України, а й безпека Європи. А друга істина полягає в усвідомленні, що будь-який мир із Москвою, який винагороджує агресію, є запрошенням до нових воєн.

Залужний зауважив, що Кремль говорить про переговори лише тоді, коли відчуває тиск, і лише для того, щоб виграти час.

"Тому заклики поспішати з укладенням всеосяжної мирної угоди є небезпечно передчасними. Справжнього миру не можна досягти, підписуючи документи, поки російські ракети вбивають цивільних", – написав він. 

Посол України у Великій Британії зауважив, що Росія перетворює дипломатію на пастку за допомогою "тактики виснаження", і що Москва використовує переговори не як можливості для діалогу, а як продовження військової агресії. На думку Залужного, Кремль бере участь у переговорах лише тоді, коли відчуває тиск. 

Український посол згадав колишнього міністра закордонних справ СРСР Андрія Громика, який понад 40 років очолював відомство. За його словами, саме він є "архітектором" ідеї затягування часу та виснаженні опонентів. На його думку, цю тактику продовжує використовувати нинішній російський міністр Сєргєй Лавров.

Залужний стверджує, що нинішнє російське міністерство закордонних справ діє як продовження Міноборони РФ: виграє час для переозброєння, сіє розбрат між союзниками і зловживає міжнародними інституціями як прикриттям для агресії.

Посол зазначає, що зустрічі із російськими чиновниками проходять за звичними сценаріями, коли росіяни засипають опонентів неправдивими повідомленнями та зайвими деталями, а потім апелюють до морального релятивізму, звинувачуючи опонента у тих самих речах, які роблять самі.

Дипломат додав, що Україна повинна передбачати російські маніпуляції і зберігати ініціативу за собою, аби не дозволити Росії диктувати умови переговорів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies