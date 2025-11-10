Залужний прокоментував імовірні переговори із Росією

На його думку, РФ перетворює дипломатію на пастку за допомогою "тактики виснаження".

Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що західні країни, які закликають Київ вести переговори із Росією, забувають про дві істини. Він також вважає, що РФ перетворює дипломатію на пастку за допомогою "тактики виснаження".

Його колонку для The New York Post опублікували української в УП.

За його словами, перша істина, про яку забули західні країни, полягає у тому, що на кону стоїть не лише доля України, а й безпека Європи. А друга істина полягає в усвідомленні, що будь-який мир із Москвою, який винагороджує агресію, є запрошенням до нових воєн.

Залужний зауважив, що Кремль говорить про переговори лише тоді, коли відчуває тиск, і лише для того, щоб виграти час.

"Тому заклики поспішати з укладенням всеосяжної мирної угоди є небезпечно передчасними. Справжнього миру не можна досягти, підписуючи документи, поки російські ракети вбивають цивільних", – написав він.

Посол України у Великій Британії зауважив, що Росія перетворює дипломатію на пастку за допомогою "тактики виснаження", і що Москва використовує переговори не як можливості для діалогу, а як продовження військової агресії. На думку Залужного, Кремль бере участь у переговорах лише тоді, коли відчуває тиск.

Український посол згадав колишнього міністра закордонних справ СРСР Андрія Громика, який понад 40 років очолював відомство. За його словами, саме він є "архітектором" ідеї затягування часу та виснаженні опонентів. На його думку, цю тактику продовжує використовувати нинішній російський міністр Сєргєй Лавров.

Залужний стверджує, що нинішнє російське міністерство закордонних справ діє як продовження Міноборони РФ: виграє час для переозброєння, сіє розбрат між союзниками і зловживає міжнародними інституціями як прикриттям для агресії.

Посол зазначає, що зустрічі із російськими чиновниками проходять за звичними сценаріями, коли росіяни засипають опонентів неправдивими повідомленнями та зайвими деталями, а потім апелюють до морального релятивізму, звинувачуючи опонента у тих самих речах, які роблять самі.

Дипломат додав, що Україна повинна передбачати російські маніпуляції і зберігати ініціативу за собою, аби не дозволити Росії диктувати умови переговорів.