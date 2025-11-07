Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Політика

72 бригада, яка б'є ворога під Покровськом, отримала велику партію дронів від «Української команди» та Володимира Кличка

Покровський напрямок сьогодні – найгарячіший.

72 бригада, яка б'є ворога під Покровськом, отримала велику партію дронів від «Української команди» та Володимира Кличка
Володимир Кличко передає дрони 72 бригаді

Волонтери «Української команди» та Володимир Кличко передали велику партію дронів 72 бригаді, яка захищає Покровський напрямок. Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Української команди».

«Завдяки Володимиру Кличку передали велику партію дронів бійцям легендарної 72 бригади імені Чорних Запорожців. Це ті хлопці, які з першого дня повномасштабного вторгнення боронили Київ та Київщину, Харківщину. А сьогодні б’ють ворога на Покровському напрямку», - йдеться у повідомленні.

Володимир Кличко подякував воїнам за мужність і наголосив, що дрони допоможуть зберегти життя наших захисників.

«Це безпілотне обладнання допоможе боронити нашу країну. А також допоможе нашим героям – збереже їх життя. Дякую вам, хлопці! Разом з гарним настроєм до Перемоги!» - сказав Кличко під час передачі дронів.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко та «Українська команда» привезли декільком бригадам на Донбас дрони різних типів та системи РЕБ.

Також повідомлялося, що Володимир Кличко завдяки підтримці іноземних партнерів передав на передову 6 броньованих автомобілів «Кобра», кожний з яких коштує близько 250 тисяч доларів.
﻿
