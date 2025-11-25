У ніч на 25 листопада росіяни атакували Чернігівську область. Там зафіксували 39 обстрілів: 70 вибухів. Загинула 25-річна жінка. Є поранені люди. Пошкоджені підприємства, будинки, авто, енергетичний об'єкт, обʼєкти критичної і транспортної інфраструктури.

Про це повідомили у ОВА.

"Багато ударів по Корюківському району. На жаль, загинула 25-річна цивільна жінка. Не місцева. Попередньо, волонтерка. Обставини уточнюємо", – написав у телеграмі начальник ОВА В'ячеслав Чаус.

Фото: Чернгівська ОВА Наслідки російської атаки

У Корюківці були влучання по підприємству, що виготовляє міжкімнатні двері. Ворог вдарив «шахедами». Щонайменше 6 вибухів. Зайнялися склади, зокрема, де була і готова продукція. На місці працювали рятувальники. Також у Корюківці ворог вдарив по енергообʼєкту. У ОВА кажуть, що там ситуація складна. Енергетики вже працюють на місці.

У Семенівці через влучання FPV-дронів пошкоджені легковик і звичайний цивільний мікроавтобус.

У селі Чернігівського району російський безпілотник зруйнував будинок.

Протягом дня були атаки на обʼєкти критичної і транспортної інфраструктури в Сновську.

А в Чернігові безпілотник вдарив по підприємству. Четверо працівників зазнали поранень. Троє із них продовжують лікуватися вдома, один залишається в лікарні.

Фото: Чернігівська ОВА наслідки російської атаки

У ніч на 25 листопада росіяни атакували Україну безпілотниками різних типів, аеробалістичними та крилатими ракетами.

Всього ППО знешкодила 452 цілі ворога.