Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
На Чернігівщині росіяни вбили 25-річну жінку. Припускають, вона була волонтеркою

Росіяни пошкодили підприємства, будинки, авто, енергетичний об'єкт, обʼєкти критичної і транспортної інфраструктури.

Наслідки російського обстрілу
У ніч на 25 листопада росіяни атакували Чернігівську область. Там зафіксували 39 обстрілів: 70 вибухів. Загинула 25-річна жінка. Є поранені люди. Пошкоджені підприємства, будинки, авто, енергетичний об'єкт, обʼєкти критичної і транспортної інфраструктури.

Про це повідомили у ОВА

"Багато ударів по Корюківському району. На жаль, загинула 25-річна цивільна жінка. Не місцева. Попередньо, волонтерка. Обставини уточнюємо", – написав у телеграмі начальник ОВА В'ячеслав Чаус. 

Наслідки російської атаки
Наслідки російської атаки

У Корюківці були влучання по підприємству, що виготовляє міжкімнатні двері. Ворог вдарив «шахедами». Щонайменше 6 вибухів. Зайнялися склади, зокрема, де була і готова продукція. На місці працювали рятувальники. Також у Корюківці ворог вдарив по енергообʼєкту. У ОВА кажуть, що там ситуація складна. Енергетики вже працюють на місці. 

У Семенівці через влучання FPV-дронів пошкоджені легковик і звичайний цивільний мікроавтобус. 

У селі Чернігівського району російський безпілотник зруйнував будинок. 

Протягом дня були атаки на обʼєкти критичної і транспортної інфраструктури в Сновську. 

А в Чернігові безпілотник вдарив по підприємству. Четверо працівників зазнали поранень. Троє із них продовжують лікуватися вдома, один залишається в лікарні.

наслідки російської атаки
наслідки російської атаки

Всього ППО знешкодила 452 цілі ворога. 
