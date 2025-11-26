Київ. Скасована прем’єра
CNN: за дев’ять місяців цього року українські війська взяли в полон уп'ятеро більше іноземців, ніж за весь 2023-й

Майже 200 іноземців з 37 країн були захоплені в полон під час воювання на боці Росії та наразі утримуються Україною як військовополонені.

Полонений північнокорейський солдат
Фото: Телеграм Володимира Зеленського

Україна ідентифікувала понад 18 000 іноземців зі 128 країн і територій, які воювали або зараз воюють за Росію в Україні – це число не включає тисячі північнокорейських солдатів.

Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов, йдеться у матеріалі СNN.

Фактична кількість іноземців, які воюють за Росію, ймовірно, набагато вища.

За даними штабу, майже 200 іноземців з 37 країн були захоплені в полон під час воювання на боці Росії та наразі утримуються Україною як військовополонені. 

“Їхні розповіді малюють тривожну картину обману, підкупу та шантажу, які, за їхніми словами, використовує Москва, щоб заманити іноземців вступити до її армії”, – зазначає CNN.

Оскільки Росія досі має труднощі із мобілізацією власних громадян для участі у війні, вона активніше залучає іноземців для посилення своїх збройних сил.

Зростання кількості іноземців, зафіксованих у боях проти України, нещодавно спонукало кілька країн звернутися з різкими закликами до Росії припинити вербування їхніх громадян. Раніше у листопаді президент Кенії Вільям Руто заявив, що його уряд стурбований, що “кількох молодих кенійців незаконно завербували для участі у війні”.

Того ж дня уряд Південної Африки заявив, що розслідуватиме, як 17 її громадян опинилися на війні. Чоловіки надіслали сигнали лиха про допомогу щодо повернення додому зі українського Донбасу.

Наступного дня речник Міністерства закордонних справ Індії Рандхір Джайсвал заявив, що 44 громадяни Індії воюють за Росію, додавши, що уряд Індії “знову звернувся до російської влади з цим питанням, щоб якомога швидше звільнити їх, а також припинити цю практику”.

Українська розвідка повідомила CNN, що кількість іноземців, виявлених на передовій в Україні, зростає з року в рік з початку повномасштабного вторгнення Росії на початку 2022 року, але цього року вона значно зросла. За даними Києва, кількість іноземців, яких взяли в полон українські війська за перші дев'ять місяців цього року, вдвічі перевищила показник за весь минулий рік, який, за його даними, уп'ятеро перевищив показник 2023 року.

CNN звернулася за коментарями до Міністерства закордонних справ Росії та російських військових, але відповіді не отримала.

Аналітики кажуть, що Москва на початку цього року припинила публікувати навіть найпростіші дані про смертність та демографічні дані, найімовірніше, щоб приховати реальні втрати у війні.

Але західні розвідувальні служби вважають, що з лютого 2022 року Росія зазнала понад 1 мільйон втрат, включно з понад 250 000 смертей. За своєю останньою оцінкою, Міністерство оборони Сполученого Королівства повідомило, що в середньому щодня гине або отримує поранення близько 1000 російських солдатів.

Представники української оборонної розвідки повідомили CNN, що тактика вербування іноземних військовослужбовців Росією зводиться до трьох підходів: шантажу, підкупу та обману. Російські візи, посвідки на проживання та обіцянка російського громадянства – або загроза їх позбавлення – стали ключовими інструментами для Росії, яка намагається завербувати більше бійців. Мігранти до Росії з країн Центральної Азії, як от Узбекистан, Таджикистан і Киргизстан, найчастіше вступають до армії з міграційних причин.

Хоча багатьох чоловіків іноземного походження примушують до військової служби вже після прибуття до країни, багатьох інших, схоже, привозять до країни саме для служби. За даними дослідницької групи OpenMinds, яка вивчає інформаційні операції, кількість реклами про контрактну військову службу у Росії, орієнтована саме на іноземців, цього літа зросла більше ніж у сім разів.

  • Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Росія обманом або під тиском вербує громадян африканських країн для участі у війні проти України. Щонайменше 1436 громадян із 36 африканських країн воюють на боці РФ проти України.
