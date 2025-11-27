«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Окупанти поранили двох мешканців Дніпропетровщини

До лікарів також звернувся 50-річний чоловік, який постраждав через вечірню атаку на Марганець.

Окупанти поранили двох мешканців Дніпропетровщини
наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

Окупанти поранили двох мешканців Дніпропетровщини. Агресор атакував Миколаївську і Дубовиківську громади Синельниківського району БпЛА.

Як зазначив в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, поранені 67-річна жінка і 71-річний чоловік. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості. 

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

Горіли магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто, альтанка. Займання виникло і всередині приватної оселі, яка була зруйнована. Всюди вогонь рятувальники загасили. Понівечені також дитячий садочок, інфраструктура. По Нікополю російська армія цілила з артилерії. 

До лікарів звернувся 50-річний чоловік, який постраждав через вечірню атаку на Марганець. Оговтуватися буде вдома.

Над областю знищили 3 БпЛА.
