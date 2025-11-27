До лікарів також звернувся 50-річний чоловік, який постраждав через вечірню атаку на Марганець.

Окупанти поранили двох мешканців Дніпропетровщини. Агресор атакував Миколаївську і Дубовиківську громади Синельниківського району БпЛА.

Як зазначив в.о начальника ОВА Владислав Гайваненко, поранені 67-річна жінка і 71-річний чоловік. Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки

Горіли магазин, прибудова до будинку, літня кухня, гараж, авто, альтанка. Займання виникло і всередині приватної оселі, яка була зруйнована. Всюди вогонь рятувальники загасили. Понівечені також дитячий садочок, інфраструктура. По Нікополю російська армія цілила з артилерії.

До лікарів звернувся 50-річний чоловік, який постраждав через вечірню атаку на Марганець. Оговтуватися буде вдома.

Над областю знищили 3 БпЛА.