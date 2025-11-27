“Білі янголи” евакуювали людей з Дружківки на Донеччині

Поліцейські спецпідрозділу “Білий янгол” евакуювали людей з Дружківки Донецької області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Донецькій області.

Екіпаж поліції евакуював подружжя з маломобільною літньою родичкою, яку на руках спускали з четвертого поверху. Наразі сім’я перебуває у безпеці.

Крім того, із селища Олексієво-Дружківка, наближеного до фронту, надійшла інформація про родину з дитиною, яку треба евакуювати.

Втім, поліцейські не виявили там дитини, в оселі проживали лише літня жінка та її дорослий син з інвалідністю, які потребували ще кількох днів на збір речей.