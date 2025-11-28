На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Жителі Славутича залишилися без електропостачання

Це сталось через пошкоджений енергооб'єкт.

Жителі Славутича залишилися без електропостачання
Ілюстративне фото
Фото: тг-канал Укренерго

Сьогодні, 28 листопада, жителі Славутича Київської області залишилися без електропостачання.

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на "Чернігівобленерго".

"Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт".

Уточнюється, що електропостачання зникло через пошкоджений енергооб'єкт.
