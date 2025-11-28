Жителі Славутича залишилися без електропостачання

Сьогодні, 28 листопада, жителі Славутича Київської області залишилися без електропостачання.
Про це повідомляє Суспільне з посиланням на "Чернігівобленерго".
"Просимо зберігати спокій і заходи власної безпеки. Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до аварійно-відновлювальних робіт".
Уточнюється, що електропостачання зникло через пошкоджений енергооб'єкт.
У жовтні через удар росіян по одній з енергетичних підстанцій у Славутичі більш ніж три години тривав блекаут на обʼєктах колишньої Чорнобильської атомної станції.
На Чернігівщині вводили графік погодинних відключень електроенергії.
Масований удар російських окупаційних військ спричинив системну аварію в мережі, що призвело до відключення одразу 307 тис. споживачів у кількох районах Чернігівської області.